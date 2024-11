Skywings Flight Training reçoit deux nouveaux avions Diamond DA40

Article publié le 9 novembre 2024 par David Dagouret

Les nouveaux avions monomoteurs DA40 NG sont les premiers des quatre que Diamond fournira à Skywings en 2024.

Skywings Flight Training, une académie de pilotage basée en Belgique, a récemment pris livraison de deux nouveaux avions Diamond Aircraft DA40 NG au siège de Diamond Aircraft à Wiener Neustadt, en Autriche.

Les nouveaux avions monomoteurs DA40 NG sont les premiers des quatre que Diamond fournira à Skywings en 2024, s'ajoutant aux quatre avions Diamond déjà présents dans la flotte de l'école de pilotage. Les avions seront utilisés pour former les futurs pilotes de ligne sur les bases de Skywings à Anvers, en Belgique, et à Alicante, en Espagne.

Skywings a également installé un nouveau simulateur DA40/42 FNPT II convertible sur son campus de l'aéroport d'Anvers au début de l'année.

Pieter Brantegem, directeur commercial de Skywings a déclaré : "Nous avons choisi d'exploiter une flotte complète de Diamond en raison de leur fiabilité inégalée et de leur technologie de pointe, qui est essentielle pour la formation de la prochaine génération de pilotes de ligne. La faible consommation de carburant est un facteur important de notre engagement en matière d'efficacité et de durabilité. De plus, la transition transparente entre le simulateur, les variantes monomoteur et bimoteur permet à nos élèves de développer les compétences nécessaires à une progression en douceur tout au long de leur parcours de formation."

Jane Wang, directrice des ventes chez Diamond Aircraft Austria a déclaré : "Diamond Aircraft est fière d'aider Skywings Flight Training à remplir sa mission, qui consiste à former ses élèves à l'aide du meilleur équipement disponible sur le marché. La sécurité étant leur priorité numéro un, il s'agit d'un accord naturel pour les deux organisations, compte tenu des résultats inégalés de Diamond en matière de sécurité. Skywings bénéficiera également des avantages d'une flotte commune - standardisation minimale des instructeurs, transition rapide des élèves, réduction des stocks de pièces, réduction des coûts de maintenance, ainsi que la commodité d'un fournisseur unique."





