Spirit Airlines en très grande difficulté

Article publié le 18 novembre 2024 par David Dagouret

La compagnie américaine à bas coûts a annoncé se placer sous la protection du chapitre 11 du code fédérale des faillites.

Spirit Airlines, compagnie américaine à bas prix, a annoncé qu'elle se plaçait sous la protection du chapitre 11 du code fédérale des faillites.

En effet, la compagnie aérienne est en grande difficulté financière depuis de nombreux mois et elle doit maintenant trouver une solution pour sortir la tête de l'eau. Un accord de soutien à la restructuration a déjà été signé par une majorité les actionnaires de Spirit.

Les détenteurs d'obligations existants se sont engagés à garantir un investissement en actions de 350 millions de dollars et un financement de débiteur en possession de 300 millions de dollars ; les vendeurs, les bailleurs d'avions et les détenteurs de dettes garanties sur les avions seront payés dans le cours normal des affaires et ne seront pas dépréciés.

Spirit prévoit de poursuivre ses activités normalement tout au long de cette procédure de désendettement. Les clients peuvent continuer à réserver et à voler sans interruption et peuvent utiliser tous les billets, crédits et points de fidélité.

La procédure du chapitre 11 n'aura pas d'impact sur les salaires ou les avantages des membres de la compagnie, qui continuent d'être payés et honorés pour les personnes employées par Spirit.

Les fournisseurs, les loueurs d'avions et les détenteurs de dettes garanties sur les avions continueront d'être payés dans le cours normal des choses et ne devraient pas être lésés.

Dans le cadre de la procédure du chapitre 11, Spirit a déposé une proposition de plan de réorganisation qui intègre les conditions convenues de l'ASR et qui doit être confirmée par le tribunal. La société prévoit déjà de sortir d'une procédure simplifiée du chapitre 11 au cours du premier trimestre 2025.

Ted Christie, président et chef de la direction de Spirit a déclaré : "Je suis heureux que nous soyons parvenus à un accord avec une supermajorité de nos détenteurs d'obligations convertibles et de loyauté sur une recapitalisation complète de la société, ce qui constitue un vote de confiance dans Spirit et dans notre plan à long terme. Cette série de transactions renforcera considérablement notre bilan et positionnera Spirit pour l'avenir tout en continuant à mettre en œuvre nos initiatives stratégiques visant à transformer l'expérience de nos invités, en leur offrant de nouvelles options de voyage améliorées, une plus grande valeur et une plus grande flexibilité. Je suis extrêmement fier du travail acharné et du dévouement de l'équipe Spirit, qui est la clé de nos progrès soutenus dans l'avancement de nos activités et dans la satisfaction de nos clients."

Sur le même sujet