TAP Portugal soutient trois nouvelles organisations jusqu'en 2026

Article publié le 10 novembre 2024 par David Dagouret

TAP Air Portugal soutiendra trois nouvelles organisations sociales jusqu'en 2026. Par le biais du programme TAP Miles&Go, la compagnie aérienne fera don de miles à Apoiar, Orbis et Sol Sem Fronteiras. Ces organisations ont été sélectionnées parmi plus de 100 candidatures soumises au programme TAP Donate Miles pour la période de trois ans 2024-2026.

Les miles donnés par la TAP sont complétés par la générosité des clients de TAP Miles&Go qui, en donnant des miles, offrent à ces organisations la possibilité de voyager par solidarité sur le réseau de lignes aériennes de la TAP. Chacune des trois organisations reçoit un don d’un million de miles, offerts par la TAP l'année de son adhésion au programme TAP Donate Miles, et un million supplémentaire offert par les clients. Ces miles sont ensuite échangés contre des voyages pour apporter l'aide là où elle est nécessaire.

APOIAR - Associação Portuguesa de Apoio a África est une organisation non gouvernementale portugaise créée en 1995 qui promeut des projets de développement dans les domaines de la nutrition, de la santé, de l'éducation et de la formation et qui, depuis 2012, se concentre sur le Mozambique. Dans un pays où 35 % de la population vit dans une situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle, APOIAR a déjà aidé environ 15 000 personnes.

ORBIS a été créée en 2006 dans le but d'autonomiser les communautés vulnérables grâce à des projets qui favorisent leur développement équitable, intégral et durable. Elle travaille principalement en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau, à São Tomé et Príncipe et au Brésil dans des domaines tels que l'éducation, la santé, l'emploi et la formation professionnelle.

Sol Sem Fronteiras s'engage à « veiller à ce que chaque jeune et chaque enfant ait accès à une éducation de qualité, en promouvant la solidarité et la justice sociale » dans des pays tels que l'Angola, le Brésil, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Mozambique, le Portugal et São Tomé et Principe.

