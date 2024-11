Transavia ouvre 1 nouvelle ligne estivale au départ de Biarritz

Article publié le 10 novembre 2024 par David Dagouret

Le premier vol sera effectué le 12/07/2025 à raison d'un vol par semaine.

La filiale low-cost du Groupe Air France-KLM, Transavia, desservira pour la première fois, Bastia au départ de l’aéroport de Biarritz-Pays Basque. Dès l'été prochain, la liaison Biarritz - Bastia sera opérée 1 fois par semaine (les samedis), le premier vol sera effectué le 12/07/2025.

Pour information, à l'été 2025, Transavia opérera également une liaison entre Biarritz et Paris Orly et ce tous les jours ainsi qu'une liaison entre Biarritz et Marseille 2 fois par semaine (les vendredis et les lundis).

