Un Airbus A380 d'Emirates paré d’une livrée aux couleurs de la NBA

Article publié le 15 novembre 2024 par David Dagouret

Le travail de peinture a nécessité un total de 24 jours.

Emirates a présenté un Airbus A380 avec une livrée aux couleurs de la NBA. La compagnie aérienne des Emirats Arabes Unis est le partenaire aérien officiel de la NBA pour la saison de basket-ball 2024-2025 aux Etats-Unis. L'appareil est un Airbus A380-800, immatriculé A6-EOD, msn 168, avec une livrée couvrant la quasi-totalité de la surface de l'A380 et arborant les couleurs de la ligue. Le travail de peinture a nécessité un total de 24 jours.

L'appareil a commencé à sillonner le réseau mondial de la compagnie aérienne depuis le 21 octobre dernier.

Cet A380 fait partie des quatre appareils de la flotte d'Emirates arborant tout spécialement les couleurs de la NBA.

Boutros Boutros, Vice-Président Exécutif, Communication Corporate, Marketing et Marque d'Emirates, a déclaré : "Nous sommes fiers d'être le Partenaire Aérien Mondial Officiel de la NBA et le partenaire titre de l'Emirates NBA Cup. Ce nouvel A380 aux couleurs de la NBA célèbre notre partenariat et ce sport qui rassemble des passionnés du monde entier. Nous espérons diffuser la passion du basketball et interagir avec les fans dans tous les pays amateurs de basketball de notre réseau de destinations. Nous sommes également impatients de proposer des expériences à bord uniques dès le mois prochain, avec une gamme de produits et services sur le thème de la NBA pour inspirer et ravir nos clients."

