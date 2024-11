Un nouveau tableau de bord pour l'ALTO NG (photos)

Article publié le 8 novembre 2024 par David Dagouret

Directfly a présenté le nouveau tableau de bord de son ALTO NG qui fait référence à l'avion emblématique de Zlín.

L'écran du cockpit en verre est placé directement devant le pilote.

Directfly équipe ses appareils d'instruments de vol, de moteur classiques et de l'avionique Trig, mais ils sont souvent dotés d'un EFIS Garmin G5, d'un GPS Garmin Aera 760 et d'un pilote automatique.

Cette configuration est de plus en plus populaire parmi les pilotes/propriétaires, car elle permet de voler en fonction de la route entrée dans le GPS et ne nécessite donc pas un cockpit entièrement vitré. Un pilote automatique Garmin équipe également ce nouveau tableau de bord.

Grâce au mode IAS, il peut maintenir la vitesse sélectionnée pendant la montée et la descente et soulager le pilote, par exemple, lors de la traversée de zones contrôlées.

