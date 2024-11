Une cagnotte en ligne pour tenter de sauver l'aérodrome de Maubeuge

Article publié le 18 novembre 2024 par David Dagouret

En décembre 2023, nous vous informions que le président de l'agglomération de Maubeuge, M Baudoux Bernard, souhaitait arrêter l'activité aéronautique de l'aérodrome de Maubeuge afin d'y implanter des entreprises.

L'agglomération de Maubeuge souhaite ainsi récupérer entre 85 à 120 hectares de l'aérodrome afin d'accueillir des sociétés. Ainsi, si ce projet est mené à terme, les aéro-clubs seront invités à partir.

Des pétitions ont été lancées en ligne pour sauver l'aérodrome de Maubeuge. La première "Touche pas à notre aérodrome de la Salmagne" enregistre actuellement 12 207 signatures. La seconde "Protégeons la Sérénité de nos Campagnes : Sauvons l'Aérodrome de la Salmagne" compte pour l'instant 4 010 signatures.

Une cagnotte a été lancée sur internet pour récolter de l'argent afin de couvrir une partie des frais de défense juridique, y compris les honoraires de l’avocat et les coûts associés à la procédure.

Cagnotte en ligne : "Sauvons l'aérodrome de la Salmagne à Maubeuge (le plus nature du Nord FR)"

L'aérodrome de Maubeuge (LFQJ) a été créé en 1947 par l'état français et il est la propriété de l'agglomération de Maubeuge depuis 2006. Il est situé à environ 6 km au nord-est de Maubeuge sur les communes de d'Elesmes et Vieux-Reng. Ce terrain possède deux pistes, une revêtue de 1300 mètres et une non revêtue de 800 mètres. L'aérodrome regroupe de nombreux aéro-clubs d'aviation, de parachutisme, d'ULM et aéromodélisme dont ABC Flight ULM, SD-AIR, CAVA, SKYDIVE MAUBEUGE, Association RSA, Union Aérienne Sambre-Helpe, A.A.B.S, VOL-AU-VENT.