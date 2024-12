Aircalin inaugure sa ligne entre Nouméa et Paris

Article publié le 15 décembre 2024 par David Dagouret

Le 11 décembre dernier, la compagnie aérienne calédonienne a atterri à Paris après un voyage d'environ 26 heures via Bangkok.

Aircalin, compagnie aérienne calédonienne, a inauguré son nouveau vol entre Nouméa et Paris-CDG via Bangkok en Thaïlande. L'appareil un Airbus A330neo, F-ONET, a décollé de l'aéroport de Nouméa à 01:45 heure locale pour atterrir à Bangkok à 07:55 heure locale après plus de 09:23 de vol. Après une escale de deux heures à Bangkok, l'avion est reparti à 09:55 (heure locale) en direction de Paris Charles de Gaulle.

Après plus de douze heures, le vol SB500 a atterri à Paris à 17h25.

Aeroweb-fr.net était présent pour l'arrivée de ce vol inaugural, et malgré quelques difficultés, nous avons quand-même réussi à voir le roulage de l'appareil vers sa porte.

L'inauguration s'est déroulée en présence de l'équipe de la compagnie aérienne qui avaient fait le déplacement ainsi que l'ambassadeur de Thaïlande, Christian Karembeu, des danseurs calédoniens et des danseuses thaïlandaises.

Après un long voyage et de la fatigue, le personnel de bord a accepté de poser devant notre appareil, avec le sourire et nous les remercions.

Le programme des vols de la ligne Paris-Nouméa via Bangkok :

Départ de Paris les mercredis et samedis à 20h30, arrivée à Bangkok les jeudis et dimanches à 14h40 ; départ de Bangkok les jeudis et dimanches à 16h40, arrivée à Nouméa les vendredis et lundis à 06h30 (en heures locales).

Départ de Nouméa les mercredis et samedis à 01h45, arrivée à Bangkok à 07h55 ; départ de Bangkok à 9h55, arrivée à Paris à 17h25.

Selon l'office du tourisme de Nouvelle-Calédonie : "L’ouverture de cette nouvelle liaison aérienne est un élément déterminant pour le développement et l’accessibilité d’une destination insulaire comme la nôtre, à 22 000 km de son premier marché émetteur de touristes qu’est la France. Alors que la situation calédonienne s’est nettement apaisée, c’est également un signal fort de rassurance pour les voyageurs et les voyagistes, qui marque le dynamisme de notre destination et accompagne son redémarrage touristique."

Sur le même sujet