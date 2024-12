American Airlines : une année record et des nouveautés pour 2025

Article publié le 16 décembre 2024 par David Dagouret

La compagnie américaine élargit son réseau et ses services pour 2025 après une année record en 2024.

American Airlines annonce une année record pour 2024. Avec plus de 2,1 millions de vols parcourant 1,8 milliard de miles – l’équivalent de 74 000 tours du globe, la compagnie a offert 275 millions de sièges à ses clients. Cependant, ce sont les détails derrière ces chiffres qui racontent l'histoire de l'expérience client tout au long de l'année.

594 000 expressos ont été servis dans les 50 salons de la compagnie, un moment apprécié pour se détendre avant de voler.

Les clients ont bu 420 000 verres de vin pétillant dans les salons Admirals Club et Flagship.

À bord, les passagers ont mangé près de 124 millions de paquets de biscuits Biscoff.

Pour les voyages long-courriers et internationaux, American a distribué plus de 3 millions de trousses de confort contenant des produits de la marque Thirteen Lune vers des destinations comme Londres, Buenos Aires et Brisbane.

En 2024, les voyageurs d'American Airlines ont exprimé leurs préférences pour certaines destinations :

Favoris des couples : Cancun, San Juan et Las Vegas.

Destinations familiales préférées : Cancun, Orlando et Londres.

Échanges de miles populaires : Orlando, Boston et Austin pour les vols domestiques ; Londres, Cancun et San Jose del Cabo pour les voyages internationaux.

Certains lieux comme Athènes, Rome et Naples ont été réservés bien à l'avance.

Parmi les itinéraires les plus longs, on retrouve Brisbane-Dallas-Fort Worth (8 303 miles), Los Angeles-Sydney (7 488 miles) et Auckland-Dallas-Fort Worth (7 440 miles).

Pour 2025, la compagnie annonce un programme important avec l'ajout de plus de 20 nouveaux itinéraires, incluant :

Athènes (ATH) - Charlotte (CLT)

Edimbourg (EDI) - Philadelphie (PHL)

Rome (FCO) - Miami (MIA)

South Caicos (XSC) - Miami (MIA)

Venise (VCE) - Dallas-Fort Worth (DFW)

