ASL Airlines France arrive à Orly

La compagnie aérienne exploitera des vols depuis Paris-Orly et Paris-CDG.

ASL Airlines France a annoncé son arrivée à l'aéroport de Paris-Orly. Ainsi, à partir du 30 mars 2025, la compagnie opérera un vol quotidien entre l'aéroport de Paris-Orly et l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger.

ASL Airlines France dessert l’Algérie depuis 2017 et elle est aujourd’hui la compagnie française qui dessert le plus grand nombre d’aéroports en Algérie au départ de France.

ASL Airlines France devient la seule compagnie française à relier l'Algérie depuis les deux principaux aéroports parisiens : Charles de Gaulle et Orly.

Eric Vincent, directeur exécutif d’ASL Airlines France a déclaré : "L’obtention de créneaux de vols à l’aéroport de Paris-Orly marque une étape stratégique pour ASL Airlines France. Depuis des années, nos passagers nous demandaient fréquemment une solution de voyage sur Orly et nous allons enfin pouvoir leur apporter une réponse, et quelle réponse : un vol quotidien depuis Alger, toute l’année ! Cette avancée déterminante renforce notre positionnement en tant qu’acteur clé des liaisons entre les deux rives de la Méditerranée et illustre notre engagement à proposer toujours plus de flexibilité et de services adaptés à nos clients."

