British Airways investit plusieurs millions de livres sterling dans sa base de Cardiff

Article publié le 7 décembre 2024 par David Dagouret

L'investissement de transformation est estimé à près de 7 milliards de livres sterling.

British Airways a annoncé un investissement de plusieurs millions de livres sterling dans son installation de maintenance technique à l'aéroport de Cardiff.

L'investissement prévu permettra d'agrandir l'une des trois baies de maintenance existantes de British Airways Maintenance Cardiff (BAMC) afin de pouvoir accueillir des avions long-courriers A350. Une fois les travaux terminés, BAMC passera d'une à deux baies.

Actuellement, la base ne peut accueillir que les Boeing 777 et 787. Cette expansion, qui fait partie de l'investissement de transformation de 7 milliards de livres sterling de la compagnie aérienne, commencera en 2025 et devrait être achevée en 2026.

Andy Best, directeur technique de British Airways, a déclaré : "Notre base d'ingénierie galloise fait partie intégrante de nos opérations de maintenance, et cet investissement, qui s'inscrit dans le cadre de notre stratégie de maintenance élargie, permettra à British Airways Engineering Wales de continuer à jouer un rôle clé pendant de nombreuses années. L'agrandissement des installations nous offre une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle de nos activités de maintenance lourde sur les flottes long-courriers de Boeing et d'Airbus, ce qui nous permet de planifier et d'exécuter nos activités de manière plus efficace."

Rebecca Evans, secrétaire de cabinet pour l'économie, l'énergie et la planification, gouvernement gallois, a déclaré : "British Airways se réjouit de cette nouvelle, qui ouvre la voie à la poursuite de la croissance de son site de Cardiff et de sa main-d'œuvre hautement qualifiée. Cette annonce démontre une fois de plus le rôle essentiel que joue l'aéroport de Cardiff dans l'apport d'investissements au pays de Galles et dans la croissance de notre secteur de l'entretien, de la réparation et de la révision aérospatiale, pour lequel nous constatons un intérêt international continu."





