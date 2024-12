Diamond Aircraft signe un contrat d'achat avec une nouvelle école de pilotage à Abu Dhabi

Article publié le 6 décembre 2024 par David Dagouret

La société autrichienne a également livré le premier DA50 RG aux Emirats Arabes Unis.

Lors du salob Air Expo qui s'est tenu à Abu Dhabi, Diamond Aircraft a marqué un tournant stratégique dans son développement au Moyen-Orient. Le constructeur autrichien a annoncé la signature d'une commande pour l'acquisition de deux DA40 et d’un DA42 par la nouvelle école de pilotage, Project Aviation, basée à Abu Dhabi. En parallèle, Diamond Aircraft a égalemant annoncé la livraison de son premier exmplaire DA50 RG dans les Émirats arabes unis.

En effet, en plus de son investissement dans la formation avec son école de pilotage, M. Al Zaabi est également devenu le tout premier propriétaire émirati du DA50 RG. Le Diamond DA50 RG a une cellule en fibre de carbone, un moteur CD300 de 300 ch alimenté au kérosène et un train d’atterrissage rétractable. La cabine de cet appareil capable d’accueillir jusqu’à cinq passagers.

Jane Wang, directrice des ventes et opérations aériennes chez Diamond Aircraft Austria, a déclaré : "Nous sommes honorés de collaborer avec Project Aviation dans ce projet ambitieux et de constater l’intérêt croissant pour nos avions dans cette région dynamique."

Abdulla Al Zaabi, fondateur et propriétaire de Project Aviation a déclaré : "Les Diamond DA40 et DA42 s’intègrent parfaitement dans notre vision d’une formation de premier ordre. Ces avions représentent le summum de l’équipement pour les pilotes en herbe. Nous sommes impatients de les accueillir dans notre flotte l’année prochaine. Depuis que j’ai pris possession de l’avion en octobre, j’ai volé plus de 40 heures, explorant des destinations telles que le Qatar, Bahreïn et l’Arabie saoudite. Le vol inaugural entre l’Autriche et les Émirats arabes unis reste une expérience inoubliable"

