easyJet annonce l’ouverture de nouvelles lignes en 2025

Article publié le 23 décembre 2024 par David Dagouret

La compagnie orange proposera 9 nouvelles liaisons l’année prochaine depuis Bordeaux, Nice, Figari et Paris-Orly.

easyJet a annoncé l'ouverture de 9 nouvelles lignes pour l'année 2025. Ces nouvelles liaisons seront lancées depuis les aéroports de Bordeaux, Nice, Figari et Paris-Orly.

Depuis l'aéroport de Bordeaux, easyJet proposera 5 nouvelles destinations : Corfou, Birmingham, Dubrovnik, Faro et Budapest. La ligne vers Corfou sera lancée le 16 avril 2025 à raison de deux vols par semaine, le jeudi et le dimanche. Pour Birmingham, cette ligne sera lancée le 1er mai 2025 à raison de deux vols par semaine, le jeudi et le dimanche. Le 23 juin 2025, easyJet inaugurera sa liaison vers Dubrovnik à raison de deux vols par semaine le lundi et le vendredi. Enfin, le 29 juin 2025, la compagnie orange lancera une liaison vers Faro à raison d'un vol par semaine, le dimanche. La nouvelle ligne vers Budapest sera quant à elle lancée en hiver 2025.

Depuis Nice, easyJet proposera deux nouvelles lignes : Lamezia Terme et Santorin. La route vers Lamezia Terme sera lancée le 23 juin 2025 à raison de deux vols par semaine le lundi et le vendredi. Pour Santorin, la ligne sera inaugurée le 25 juin 2025 à raison de deux vols par semaine, le mercredi et le dimanche.

Depuis Figari, la compagnie low cost lancera une liaison vers Milan-Linate à raison d'un vol par semaine le samedi. Elle sera lancée le 28 juin 2025 et se terminera le 30 août 2025.

Depuis Paris-Orly, easyJet lancera une nouvelle ligne vers Milan-Malpensa à partir du 30 mars 2025 à raison de 11 vols par semaine du lundi au dimanche.

Réginald Otten, Directeur adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "Les régions françaises continuent d'être au cœur de notre stratégie locale, et ces neuf nouvelles destinations européennes renforcent notre ancrage dans des territoires où nous avons déjà établi de solides fondations et une connectivité de qualité. Dans une période où le pouvoir d’achat des français est sous tension et le rapport qualité-prix est crucial pour nos clients, nous continuons de proposer des destinations phares à des tarifs toujours plus compétitifs."





