easyJet annonce un nouveau centre de formation des pilotes à Amsterdam

Article publié le 8 décembre 2024 par David Dagouret

La compagnie orange annonce également agrandir ceux de Londres et Milan.

easyJet a annoncé étendre ses activités de formation au pilotage dans toute l'Europe grâce à son partenariat avec CAE.

easyJet ouvre également un tout nouveau centre de formation des pilotes à Amsterdam avec deux simulateurs de vol exclusivement à l’usage d’easyJet. Ces deux nouveaux simulateurs entreront en service à partir de l'hiver 2025.

La compagnie aérienne renforce ses installations de formation existantes avec deux simulateurs de vol supplémentaires à Londres-Gatwick et un simulateur de vol supplémentaire à Milan.

Cette évolution permettra à easyJet de poursuivre sa croissance continue au Royaume-Uni et en Europe. Au printemps prochain, la compagnie ouvrira une nouvelle base dotée de trois appareils à Londres-Southend. Elle poursuivra en parallèle sa croissance significative et stratégique en Italie avec de nouvelles bases prévues à Milan Linate et à Rome, sous réserve de l'approbation de la Commission européenne. easyJet recevra également 9 nouveaux Airbus A320, à la suite de la livraison de 16 appareils au cours de son dernier exercice financier.

easyJet utilise 19 simulateurs répartis dans plusieurs pays d'Europe comme le Royaume-Uni, l'Italie et les Pays-Bas.

Pour rappel, en 2018 nous avions rencontré une pilote et instructeur chez easyJet qui nous avait fait découvrir son métier revoir nos articles : Métier : pilote et instructeur chez easyJet (première partie) & Métier : pilote et instructeur chez easyJet (seconde partie)

David Morgan, Chef des Opérations d’easyJet a déclaré : "easyJet est une compagnie aérienne en croissance et le renforcement de nos équipements de formation à l'échelle européenne en partenariat avec CAE jouera un rôle essentiel dans l’accompagnement de ce développement sur l'ensemble de notre réseau. En continuant à utiliser des technologies de pointe, nous nous assurons que nos milliers de pilotes à travers l'Europe sont formés selon les dernières normes mondiales du secteur pour lesquelles nous sommes reconnus. C'est pourquoi près de 100 millions de clients choisissent de voyager avec nous chaque année. Nous sommes heureux de continuer à travailler avec CAE, notre partenaire international de confiance et reconnu, afin qu’easyJet reste un centre d’excellence pour la formation des équipages."

Michel Azar-Hmouda, président de la division Aviation commerciale de CAE a déclaré : "Nous sommes ravis de prolonger et d'élargir notre partenariat de longue date avec easyJet et de soutenir leur croissance. Grâce à nos installations de pointe et à nos solutions de formation sur mesure, nous façonnons l'avenir de la formation aéronautique tout en réaffirmant notre engagement à l'égard de l'innovation, de la sécurité et de l'excellence opérationnelle."





