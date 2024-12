easyJet : résultats pour les douze mois se terminant le 30 septembre 2024

Article publié le 7 décembre 2024 par David Dagouret

easyJet améliore son bénéfice annuel de 34%, atteignant 610 millions de livres sterling de bénéfices avant impôts.

easyJet a annoncé ses résultats pour les douze mois se terminant le 30 septembre 2024.

Le bénéfice d'exploitation avant impôt pour l'exercice fiscal 2024 est de 610 millions de livres sterling, soit une augmentation de 155 millions de livres sterling par rapport à l'année précédente (PBT - bénéfices avant impôts - déclarés de 602 millions de livres sterling).

Le nombre de passagers au second semestre a augmenté de 7% d'une année sur l'autre.

Le revenu par siège au second semestre a augmenté d’1% d'une année sur l'autre, (le revenu par siège du quatrième trimestre a augmenté d’1%, conformément aux prévisions).

Le cout par siège hors carburant au second semestre a augmenté de 2% (conformément aux prévisions) et le cout par siège du second semestre pour le carburant a diminué de 2% d'une année sur l'autre.

Johan Lundgren, Directeur Général d'easyJet, a déclaré : "Cette forte performance - qui se traduit par une augmentation de 34% de nos bénéfices annuels - reflète l'efficacité et la mise en œuvre de notre stratégie ainsi que la popularité continue de nos vols et de notre offre de séjours. Elle représente également un pas significatif vers notre objectif de générer durablement plus d'un milliard de livres sterling de bénéfice annuel avant impôts. Cela a été un privilège de diriger easyJet ces sept dernières années. Je suis extrêmement fier de tout ce qui a été accompli, ce qui est le résultat du travail de toute l'équipe. Je suis heureux de quitter une compagnie forte, l'avenir de l'entreprise est prometteur et j'ai hâte de voir Kenton mettre en œuvre ses plans ambitieux, générer des rendements positifs pour les actionnaires tout en facilitant le voyage à bas coût pour des millions de clients."

Kenton Jarvis, Directeur administratif et financier et futur Directeur Général d'easyJet, a déclaré : "Les perspectives pour easyJet sont positives et le voyage reste une priorité pour les consommateurs qui apprécient nos tarifs bas, notre réseau inégalé et notre service sympathique. La compagnie aérienne continuera à se développer, en particulier sur les destinations loisirs plus lointaines et populaires comme l'Afrique du Nord et les Canaries et nous prévoyons d'emmener 25% de clients supplémentaires en séjour tout inclus, alors que qu’easyJet holidays continue de prospérer. J'ai hâte de prendre les commandes de cette fantastique entreprise dans la nouvelle année et nous avons encore beaucoup à faire pour progresser vers nos objectifs ambitieux."

