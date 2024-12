Emirates annonce ses résultats du premier semestre de l'exercice 2024-2025

Article publié le 4 décembre 2024 par David Dagouret

Emirates a continué à renforcer son réseau et à élargir le choix des correspondances de son hub de Dubaï. Au cours du premier semestre 2024-25, Emirates a étendu ses vols réguliers à 8 villes : Amsterdam, Cebu, Clark, Luanda, Lyon, Madrid, Manille et Singapour.

En mai, Emirates a repris les liaisons quotidiennes vers Phnom Penh au Cambodge via Singapour. En juin, la compagnie a lancé la desserte quotidienne de Bogota via Miami, ajoutant la Colombie à sa présence en Amérique du Sud. En septembre, Emirates a ouvert une nouvelle liaison vers Madagascar via les Seychelles - portant son réseau de transport de passagers et de marchandises à 148 aéroports desservis dans 80 pays au 30 septembre 2024.

Emirates a conclu au cours des six premiers mois de 2024-25 de nouveaux accords de partage de codes, interligne, et de transport intermodal avec 7 partenaires : AirPeace, Avianca, BLADE, ITA Airways, Iceland Air, SNCF Railway, et Viva Aerobus.

Au sol, le Groupe a investi 44 millions d’AED dans l'ouverture de nouveaux salons Emirates dédiés à la clientèle premium dans les aéroports de Londres Stansted et de Jeddah, et dans la rénovation du salon de Paris Charles de Gaulle.

Ces investissements s'inscrivent dans le cadre du programme de plusieurs millions de dollars de modernisation du réseau de salons Emirates détenus en propre. En juillet, Emirates a ouvert à Hong Kong un nouveau concept de Travel Store, le premier du genre hors des Émirats arabes unis, et prévoit de lancer de nouvelles agences de voyages “Travel Store” dans l'ensemble de son réseau dans le cadre de sa stratégie de distribution.

Au cours des six premiers mois de l'année, la capacité globale a augmenté de 5 % pour atteindre 29,9 milliards de tonnes-kilomètres offertes (TKO) grâce à l'expansion de ses opérations aériennes. La capacité mesurée en sièges-kilomètres offerts (ASKO) a augmenté de 4 %, tandis que le trafic passagers, mesuré en revenu par passager-kilomètre transporté (RPKT) s’inscrivait en hausse de 2 % et que le coefficient de remplissage moyen s’établissait à 80 %, contre 81,5 % pour la même période de l’exercice précédent. Emirates a transporté 26,9 millions de passagers entre le 1er avril et le 30 septembre 2024, soit une hausse de 3 % par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Emirates SkyCargo a transporté 1 198 000 tonnes de marchandises au cours des six premiers mois de l'exercice, en hausse de 16 % par rapport à la même période de l’année dernière, avec une contribution significative des volumes émanant de la Chine et du commerce en ligne.

Emirates SkyCargo est parvenu à répondre à la demande au moyen d'un nouvel avion cargo Boeing 777, et de deux Boeing 747F supplémentaires affrétés. Au cours des six premiers mois de 2024-25, Emirates a commandé dix avions cargo Boeing 777 supplémentaires pour soutenir sa croissance.

Le résultat avant impôt d'Emirates pour le premier semestre 2024-25 a atteint un nouveau record de 9,7 milliards d’AED (2,6 milliards d'USD), contre 9,5 milliards d’AED (2,6 milliards d'USD) à la même période l'année dernière. Le résultat après impôt d'Emirates s’élève à 8,7 milliards d’AED (2,4 milliards d'USD).

Le chiffre d’affaires d’Emirates, incluant les autres produits d'exploitation, a atteint 62,2 milliards d’AED (16,9 milliards d’USD), ce qui représente une croissance de 5 % par rapport aux 59,5 milliards d’AED (16,2 milliards d’USD) des six premiers mois de l’exercice précédent.

Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Président d'Emirates Airlines et du Groupe Emirates, a déclaré : "Dépassant encore son record de l'année dernière, le Groupe publie de nouveau des résultats exceptionnels pour le premier semestre 2024-25. Ces chiffres valident une nouvelle fois un modèle économique qui a fait ses preuves en s'associant à la trajectoire de croissance de Dubaï, une destination qui s'illustre par sa qualité de vie, ses opportunités professionnelles ou commerciales, son attrait touristique, ou que l'on choisit aussi pour sa connectivité avec le monde."

