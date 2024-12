Euroairlines annonce un nouveau service charter entre Paris CDG et Punta

Article publié le 15 décembre 2024 par David Dagouret

Le Groupe Euroairlines a annoncé le lancement d'un nouveau service charter entre Paris et Punta Cana. Ce service sera disponible du 7 février au 3 mai 2025 et du 25 novembre 2025 au 26 mai de l'année suivante.

Le 12 décembre, le service a été présenté aux tour-opérateurs à l'Ambassade de la République Dominicaine à Paris. Cet événement a été l'occasion de renforcer les relations commerciales et de présenter les détails de cette nouvelle route, qui renforce la connexion entre la France et la République Dominicaine.

Ce produit touristique est déjà disponible via les principaux canaux de distribution et les agences de voyages.

Antonio López-Lázaro, PDG du Groupe Euroairlines, a déclaré : "cette nouvelle liaison démontre l'engagement du Groupe envers le marché français et soutient la reprise du tourisme français en République Dominicaine. Nous sommes ravis de participer à cette étape importante et espérons offrir aux voyageurs français une connexion améliorée et directe avec Punta Cana."