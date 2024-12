Flexjet signe une collaboration avec Globe-Trotter

Article publié le 8 décembre 2024 par David Dagouret

Cette collaboration s’inscrit dans une série de partenariats annoncés par Flexjet en 2024.

Flexjet a annoncé une collaboration avec l’une des marques de bagagerie de luxe, Globe-Trotter.

Déclinée en deux coloris, la collection limitée Flexjet se distingue par une version ivoire avec renfort en cuir acier, inspirée de la livrée de la flotte Flexjet, et une autre en brun original avec renfort en cuir bordeaux. Chaque pièce associe un cuir tanné végétal et une structure en fibre vulcanisée, avec un intérieur unique orné d’un motif avion et étoile intégrant le logo et emblème de Flexjet.

La collection comprend une gamme de produits, du modèle miniature au format sac à main, en passant par la valise cabine et les valises de soute en taille moyenne et grande. Des accessoires de voyage, comme une étiquette à bagage et une couverture de passeport, réalisés en cuir nappa souple, sont également proposés dans les deux coloris.

Cette collaboration s’inscrit dans une série de partenariats annoncés par Flexjet en 2024. En mai, la compagnie a dévoilé un accord stratégique avec Ferretti Group. En juillet, Flexjet a annoncé un partenariat avec The Emory, l’hôtel londonien, proposant à ses hôtes une arrivée aérienne exclusive en hélicoptère, incluse dans leur séjour.

La collection de bagages Flexjet x Globe-Trotter est exclusivement disponible auprès de Flexjet, avec des tarifs pour ses propriétaires allant de 150 £ (env. 180 €) pour une couverture de passeport à 2 320 £ (env. 2 785 €) pour une valise Large Check-In.

Mike Silvestro, PDG de Flexjet, a déclaré : "Nous sommes ravis de révéler cette collaboration unique, qui réunit des décennies de savoir-faire et le prestige de deux leaders dans des secteurs de luxe complémentaires. J’ai toujours admiré le dévouement de Globe-Trotter à l’artisanat, et nous partageons un engagement sans faille pour des expériences exceptionnelles, conjuguant exclusivité et sophistication pour les voyageurs ultra-fortunés d’aujourd’hui. Cette collection incarne le plaisir, le style sophistiqué et la facilité qui caractérisent l’expérience de voyage avec Flexjet."

Vicente Castellano, Président exécutif de Globe-Trotter, a déclaré : "Ce partenariat est une évidence, car nous partageons tous deux une volonté d’offrir l’exceptionnel : Flexjet avec son service incomparable et Globe-Trotter avec ses bagages d’excellence pour parfaire l’expérience. Nous sommes ravis de voir nos bagages prendre leur envol avec Flexjet."





