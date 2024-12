Icelandair : résultats du mois de novembre

Article publié le 22 décembre 2024 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté plus de 300 000 passagers.

En novembre 2024, Icelandair a transporté plus de 300 000 passagers, soit une augmentation de 6,4% par rapport à novembre 2023. Au cours du mois, 34% des passagers ont voyagé vers l'Islande, 19% depuis l'Islande, 41% sur des vols transatlantiques et 6% sur des vols domestiques. Depuis le début de l'année, Icelandair a transporté 4,3 millions de passagers, soit une augmentation de 8% par rapport à l'année dernière. La ponctualité a été de 84,7 %. Le taux de remplissage a atteint le niveau record de 82,4 %, augmentant de 7,0 points de pourcentage d'une année sur l'autre.

Bogi Nils Bogason, président-directeur général d'Icelandair a déclaré : "Je suis heureux d'annoncer une tendance positive continue dans le nombre de nos passagers, avec un pourcentage accru de passagers voyageant vers l'Islande. Le marché au départ de l'Islande s'est également bien comporté, augmentant de 8 % d'une année sur l'autre. Tout au long du mois, nous avons continué à maintenir d'excellentes performances en termes de ponctualité et de taux de remplissage, soulignant la force et la fiabilité de notre réseau de lignes. Nos opérations de location sont importantes pour augmenter l'utilisation des avions pendant l'hiver, et il est formidable de voir une augmentation significative de cette partie de nos opérations d'une année sur l'autre. En début de semaine, nous avons pris livraison du premier Airbus de nos 87 ans d'histoire. Il s'agit d'une étape importante, et nous sommes ravis de commencer à exploiter ces appareils longue portée efficaces, la semaine prochaine."





