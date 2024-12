JetBlue : deux nouvelles lignes européennes depuis Boston

Article publié le 22 décembre 2024 par David Dagouret

La compagnie américaine lancera une nouvelle ligne entre Boston et Madrid ainsi qu'une nouvelle ligne entre Boston et Edimbourg.

JetBlue a annoncé le lancement de deux nouvelles lignes depuis Boston. Ainsi, à compter du 22 mai 2025, la compagnie américaine lancera une nouvelle ligne saisonnier quotidienne entre Boston Logan (BOS) et Madrid-Barajas (MAD) en Espagne ainsi qu'entre Boston et Edimbourg (EDI) en Ecosse. Cette nouvelle ligne s'ajoutera au service saisonnier estival populaire de JetBlue entre l'aéroport JFK de New York et Édimbourg.

Édimbourg et Madrid rejoindront le service saisonnier transatlantique existant de JetBlue de Boston à Amsterdam, Dublin et Londres-Gatwick, ainsi que les vols toute l'année vers Londres-Heathrow et Paris. À l'été 2025, JetBlue proposera 7 vols quotidiens sans escale de Boston à l'Europe.

Horaires entre Boston (BOS) et Madrid (MAD) :

Vol 2261 départ de Boston à 22:25 et arrivée à Madrid à 11:30 +1

Vol 2260 départ de Madrid à 13:30 et arrivée à Boston à 15:20

Horaires entre Boston (BOS) et Edimbourg (EDI) :

Vol 1079 départ de Boston à 22:30 et arrivée à Edimbourg à 10:10 +1

Vol 1080 départ de Edimbourg à 12:10 et arrivée à Boston à 14:20

Daniel Shurz, responsable des revenus, du réseau et de la planification d'entreprise chez JetBlue a déclaré : "Madrid et Édimbourg représentent deux des destinations les plus passionnantes et les plus populaires d'Europe, et nous sommes heureux d'offrir encore plus d'options de voyage transatlantique à nos clients de Boston et de la Nouvelle-Angleterre. L'Europe continue de faire partie de notre stratégie de réseau, car nos clients fidèles recherchent le service signature de JetBlue et ses tarifs bas pour les emmener vers les meilleures destinations de loisirs, y compris outre-Atlantique."

