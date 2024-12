KLM lance une ligne saisonnière entre Biarritz et Amsterdam

Article publié le 22 décembre 2024 par David Dagouret

Cette liaison sera lancé le 19 avril 2025 jusqu'au 25 octobre 2025.

KLM a annoncé qu'elle lancera une nouvelle liaison saisonnière entre Biarritz et son hub mondial d’Amsterdam-Schiphol. Cette ligne sera opérée du 19 avril au 25 octobre en Embraer 190 d’une capacité de 100 sièges ; elle offrira deux vols par semaine, les samedis et les dimanches d’avril à juin et en septembre, octobre, et des vols quotidiens, du 30 juin au 22 août.

Horaires des vols :

KL1485 : départ d’Amsterdam Schiphol à 14h20, arrivée à Biarritz à 16h20,

KL1486 : départ de Biarritz à 16h50, arrivée à Amsterdam Schiphol à 18h50.

