L’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez obtient la certification IS-BAH1

Article publié le 13 décembre 2024 par David Dagouret

L’aéroport varois se donne deux années pour obtenir le niveau 2.

A l’issue d’un audit, l’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez a obtenu le label IS-BAH, niveau 1. Il couronne deux années de travail impliquant l’ensemble des équipes de l’aéroport et récompense une plateforme unique, du fait qu’elle gère déjà tous les "Safety Management Systems" (pompier aéroportuaire, tour de contrôle…). Désormais, l’aéroport varois se donne deux années pour obtenir le niveau 2.

La certification IS-BAH valide deux éléments fondamentaux. Tout d’abord, la mise en œuvre et l’animation d’une culture des risques inhérents aux activités, commune à l’ensemble des équipes. Ensuite, une réécriture de l’intégralité des processus accompagnée d’une formation de l’ensemble des équipes aux enjeux sécuritaires et à la notion de culture juste. Cette dernière s’est d’ailleurs traduite par une généralisation des notifications.

Joseph Azzaz, directeur de l’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez a déclaré : "Nos clients étaient en demande de cette certification qui est un gage de qualité de service et de sécurité des opérations. Le fait que son référentiel soit établi par des professionnels de l’assistance en escale et soit actualisé chaque année en fait un garant de notre excellence opérationnelle. Au-delà de la certification, le processus pour l’obtenir a permis d’instaurer un climat de confiance et de responsabilité mais aussi d’apporter aux équipes une meilleure connaissance et maîtrise de leurs métiers, ce qui apporte un net bénéfice au quotidien dans les opérations en escale."