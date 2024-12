Le gouvernement des îles Malouines commande quatre BN2B-26 Islander

Article publié le 1 décembre 2024 par David Dagouret

La commande est estimé à 9,75 millions de dollars.

Le gouvernement des îles Malouines a signé une lettre d'intention avec Britten-Norman en vue de commander quatre nouveaux avions BN2B-26 Islander pour une valeur totale de 9,75 millions de dollars.

Le projet d'achat de nouveaux avions fait partie d'un plan visant à moderniser davantage la flotte exploitée par le Falkland Islands Government Aviation Service (FIGAS), qui fête ses 75 ans d'activité. La commande s'ajoute aux deux avions que la FIGAS a déjà fait construire par Britten-Norman, dont le premier est actuellement en service. Tous les nouveaux avions seront livrés depuis la ligne de fabrication de Britten-Norman basée au Royaume-Uni sur l'île de Wight, que l'entreprise a lancée fin 2023 après avoir été délocalisée à l'étranger.

La FIGAS fait partie intégrante de la vie des Malouines depuis 1948. Sa flotte actuelle de cinq Islanders remplit diverses fonctions et est essentielle pour maintenir les liens entre les Malouines et les communautés les plus éloignées. Outre les déplacements domicile-travail, les missions régulières comprennent l'ambulance aérienne, le transport postal, le fret, le transport vétérinaire, la surveillance de l'environnement et les vols panoramiques, de plus en plus populaires.

Le BN2B-26 Islander est l'une des variantes d'avions à piston robustes de Britten-Norman, qui a été un pilier de la flotte de la FIGAS en raison de sa capacité exceptionnelle de décollage et d'atterrissage courts (STOL) sur les différents terrains et dans les conditions difficiles des Malouines. La durabilité à long terme de ce type d'avion a été prouvée de manière irréfutable au cours des six décennies pendant lesquelles la FIGAS a exploité sa flotte d'Islanders.

William Hynett, directeur général de Britten-Norman, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir une telle opportunité de construire un nouveau chapitre dans notre relation de longue date avec le gouvernement des îles Falkland et de continuer à soutenir les communautés de ces îles importantes. Notre relation avec la FIGAS est un exemple des avantages que l'on peut tirer d'une coopération entre le secteur privé et le secteur public. En tant que l'un de nos partenaires à long terme les plus appréciés, nous comptons sur le retour d'information crucial de la FIGAS et nous travaillons dur pour utiliser ces connaissances afin d'affiner nos produits et nos services."





Sur le même sujet