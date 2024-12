L'EcoPulse termine sa campagne d'essais en vol

Article publié le 22 décembre 2024 par David Dagouret

L'appareil a accumulé 100 heures de vol depuis son premier vol.

EcoPulse, le démonstrateur d’avion à propulsion hybride-électrique distribuée développé conjointement par Daher, Safran et Airbus, a conclu sa campagne d’essais en vol.

EcoPulse a réalisé son premier vol d’essai hybride-électrique le 29 novembre 2023 depuis l’aéroport de Tarbes. Il a accumulé 100 heures de vol depuis son premier vol et effectué une cinquantaine de vols d’essai avec la propulsion distribuée hybride, dont le dernier a été réalisé en juillet 2024. Cette campagne d’essais a permis de tester un niveau de puissance électrique embarqué inédit pour la propulsion électrique distribuée, avec une tension réseau de l’ordre de 800 Volts DC et une puissance de 350 kilowatts.

Les essais en vol ont conduit à plusieurs enseignements. Ils ont notamment permis d’évaluer de manière objective la maturité des technologies d’hybridation, de mesurer leur véritable niveau de performance intégré à l’avion et d’identifier leurs limites opérationnelles.

A titre d’exemple, les tests ont ainsi montré que le synchro phasage des ePropellers (moteurs électriques) peut permettre une réduction du bruit intérieur. Ce synchro phasage est un bénéfice additionnel de l’ordinateur de contrôle de vol innovant, dont l’objectif principal de manœuvrer l’appareil – comme substitut aux gouvernes - en jouant sur la répartition de puissance électrique entre les ePropellers.

De manière plus globale, EcoPulse a permis d’identifier les défis clés de la décarbonation de l’aviation :

Architectures électriques et hybrides-électriques ;

Développement des équipements clés : batteries (performance et domaine opérationnel) et organes de gestion de la haute tension (>400V) ;

Assistance au pilotage avec des interfaces spécifiques ;

Logique de démonstration de la navigabilité ;

Optimisation des masses et du bruit ;

Compétences associées à la gestion de la complexité.

La campagne d’essais en vol a permis de préparer les dossiers de conformité pour répondre aux exigences réglementaires de mise en vol de la propulsion hybride-électrique et de poser ainsi les bases d’une méthode de certification de la sécurité des avions de configurations innovantes.

Eric Dalbiès, Directeur de la stratégie, R&T et innovation de Safran a déclaré : "Nous sommes particulièrement satisfaits de la réussite du programme EcoPulse et de ses résultats. C’est la première fois que nous testions en vol une chaîne de propulsion hybride-électrique complète et ces essais ont représenté un jalon important pour notre feuille de route technologique. Les enseignements tirés nous permettent de continuer à valider les technologies de la décarbonation."

Pascal Laguerre, Chief Technology Officer de Daher a déclaré : "EcoPulse a permis à Daher de franchir une étape cruciale dans le développement d’un avion bas carbone. Ce projet nous a non seulement aidés à concevoir un système de fonctionnement opérationnel pour la réalisation d’un prototype de démonstration, mais aussi à appréhender des verrous technologiques critiques. Grâce à cette collaboration riche et inédite, nous avons considérablement avancé sur la voie de l’hybridation."

Jean-Baptiste Manchette, Head of Propulsion of Tomorrow chez Airbus a déclaré : "Cette campagne EcoPulse nous permet de faire progresser certaines technologies hybrides-électriques, comme la batterie haute tension, et leur intégration dans les futurs avions, hélicoptères et solutions de mobilité aérienne. Avec la propulsion électrique distribuée, nous avons atteint notre objectif en matière de modélisation de la physique du vol et de gestion de l'énergie au niveau de l'avion, des éléments clés pour façonner la prochaine génération d'avions."





Sur le même sujet