L'Integral E effectue son premier vol

Article publié le 9 décembre 2024 par David Dagouret

Le vol inaugural de cet avion électrique a eu lieu le 03 décembre 2024, depuis l'aéroport de Toulouse-Francazal.

L'Integral E, l'avion électrique biplace du constructeur aéronautique français, Aura Aero, a effectué son premier vol d'essai. Ce vol inaugural a eu lieu le 03 décembre dernier depuis l'aéroport de Toulouse-Francazal.



Le prototype Integral E, immatriculé F-WIAE, s’est élancé de la piste de Toulouse-Francazal ce matin à 8h48. Aura Aero a pour partenaire La Région Occitanie, France 2030, Safran, EDF, Garmin, EPS et Duc Hélices.



À son entrée en service, l'Integral E, disposera d’une autonomie de vol de près d’une heure et d’une capacité de super-charge de 30 minutes.



Jérémy Caussade, Président et co-fondateur d’Aura Aero, a déclaré : "C’est un jour très émouvant pour toutes les équipes d’Aura Aero. Le premier vol d’Integral E est un énorme pas en avant, non seulement parce que la famille Integral est désormais complète, mais aussi parce que cet appareil est l’un des premiers à répondre, en version électrique, à de nombreux besoins exprimés par les écoles de formation et les aéroclubs. Nous sommes très fiers du chemin parcouru depuis six ans et du succès commercial que rencontre déjà la famille Integral. La décarbonation de l‘aviation se conjugue désormais au présent !".





Sur le même sujet