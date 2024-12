Norse Atlantic : résultats du mois de novembre

Article publié le 26 décembre 2024 par David Dagouret

La compagnie scandinave a trnasporté près de 95 000 passagers.

Norse Atlantic Airways a présenté ses résultats pour le mois de novembre 2024, avec un taux de remplissage atteignant 92 %. Ce chiffre représente une augmentation de 31 points par rapport aux 61 % enregistrés à la même période l'année dernière.



Au cours du mois, la compagnie a opéré 352 vols et transporté 94 612 passagers sur son réseau, incluant ses services ACMI et charters, soit une hausse de 94 % du nombre de passagers par rapport à novembre 2023. Norse Atlantic a également affiché une bonne fiabilité, avec 100 % des vols opérés. 78 % des vols sont partis dans les 15 minutes suivant l’horaire prévu, et 64 % sont arrivés dans les 15 minutes suivant l’horaire annoncé, malgré des contraintes liées au contrôle du trafic aérien (ATC) et aux infrastructures aéroportuaires. Les services ACMI et charters ont connu une nette progression, avec 128 vols opérés en novembre 2024, contre quatre vols durant le même mois l’année précédente.

