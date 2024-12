Qatar Airways dévoile une nouvelle vidéo de sécurité

Article publié le 15 décembre 2024 par David Dagouret

Le comédien, Kevin Hart incarne le rôle principal dans cette nouvelle vidéo.

Qatar Airways a dévoilé sa nouvelle vidéo de sécurité en vol, réalisée en collaboration avec Kevin Hart. Cette vidéo réunit des stars internationales et des personnalités des réseaux sociaux.

Cette nouvelle vidéo est disponible depuis début décembre sur certains vols et sur l'ensemble des vols de Qatar Airways à partir de janvier 2025. Elle est réalisée par le réalisateur hollywoodien Tim Story. A côté de Kevin Hart se trouvent le top model Rosie Huntington-Whiteley, Anwar et Amal Jibawi, Khaby Lame et Adam Waheed.

M. Badr Mohammed Al-Meer, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "Chez Qatar Airways, la sécurité de nos passagers et de notre équipage est notre priorité absolue. Notre principale ambition pour ce projet était de concevoir une vidéo de sécurité qui captive les passagers. Alors que nous continuons à nous perfectionner sur le plan technologique, nous constatons que de plus en plus de passagers n’y prêtent pas suffisamment attention, préférant se divertir sur leurs autres appareils. Nous avons décidé qu'il n'y avait pas de meilleur moyen de capter leur attention qu'en faisant appel à leurs célébrités et créateurs de contenu préférés. Nous sommes fiers d'accueillir Kevin Hart, notre nouvel ambassadeur de marque mondial, pour nous aider à faire passer le message."

M. Tim Story, réalisateur, a déclaré : "Lorsqu'une marque aussi prestigieuse que Qatar Airways ose sortir des sentiers battus et vous accorde la liberté créative pour repousser de nouvelles frontières, cela permet réellement d'atteindre des sommets inédits."

