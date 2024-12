Sikorsky présente le Black Hawk sans équipage à la Marine Américaine

Article publié le 24 décembre 2024 par David Dagouret

L'hélicoptère est doté du système autonome Matrix.

Le Black Hawk à pilotage optionnel de Sikorsky aidera l'U.S. Marine Corps à tester l'autonomie de vol sans équipage pour le réapprovisionnement dans un espace de combat contesté.

Sikorsky, une société de Lockheed Martin, a été sélectionnée par le Corps des Marines américains pour démontrer la maturité et la capacité du système d'autonomie de vol Matrix.

Les vols de démonstration opérationnels effectués en 2025 à l'aide de l'hélicoptère UH-60 Black Hawk à pilotage optionnel de Sikorsky informeront le programme Aerial Logistics Connector du service sur la façon dont les aéronefs autonomes peuvent réapprovisionner et soutenir les Marines dans un espace de combat contesté.

Les démonstrations du Corps des Marines montreront comment des aéronefs autonomes peuvent assurer le ravitaillement des futures forces de ce corps d'armée, qu'elles opèrent à partir de navires de la marine ou de bases expéditionnaires à terre. Les Marines pourront interagir également avec l'aéronef autonome de Sikorsky via une tablette afin d'apporter des modifications à la mission avant ou après le décollage.

Les démonstrations du système de vol Matrix sont financées dans le cadre d'un récent accord de coopération.

Rich Benton, vice-président et directeur général de Sikorsky a déclaré : "Les aéronefs dotés du système d'autonomie Matrix peuvent exécuter de manière sûre et fiable une variété de missions complexes, y compris le transport de fret interne et externe sans personne à bord. Avec le Corps des Marines, nous étudierons comment une flotte autonome de systèmes aériens sans équipage, d'aéronefs à voilure fixe et tournante peut soutenir la force expéditionnaire avec un réapprovisionnement de précision lors d'opérations distribuées et à haute cadence."

