Singapore Airlines : résultats du premier semestre 2024

Le groupe a transporté 19,2 millions de passagers, soit une augmentation de 10,8 % en glissement annuel.

La demande de transport aérien est restée solide au cours des six premiers mois de l'exercice 2024/25, Singapore Airlines (SIA) et Scoot ayant transporté 19,2 millions de passagers, soit une augmentation de 10,8 % en glissement annuel. Cependant, la croissance du trafic passagers de 7,9 % a été inférieure à l'augmentation de la capacité passagers du groupe SIA de 11,0 %, ce qui a entraîné une baisse de 2,4 points de pourcentage du coefficient d'occupation des passagers (PLF) du groupe, à 86,4 %. SIA et Scoot ont atteint des PLF de 85,7% et 88,6% respectivement.

Les flux importants du commerce électronique et les perturbations actuelles du fret maritime ont soutenu le segment du fret aérien. Le coefficient de charge du fret a augmenté de 4,7 points de pourcentage pour atteindre 57,4 %, la hausse de 20 % des volumes transportés ayant dépassé l'augmentation de 10,2 % de la capacité, ce qui reflète la forte demande dans ce secteur.

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 335 millions de dollars (+3,7 %) pour atteindre 9 497 millions de dollars, avec une hausse de 118 millions de dollars pour les passagers transportés et de 42 millions de dollars pour le fret transporté. L'intensification de la concurrence et l'augmentation de la capacité de transport de passagers sur les principaux marchés ont exercé une pression sur les rendements, qui ont chuté de 5,6 %.

En ce qui concerne le fret, le rendement a baissé de 13,4 % en raison de l’augmentation continue de la capacité en soute.

Les dépenses ont augmenté de 1 093 millions de dollars (+14,4 %) pour atteindre 8 702 millions de dollars, en raison d'une hausse de 447 millions de dollars (+19,6 %) du coût net du carburant et d'une augmentation de 646 millions de dollars (+12,1 %) des dépenses hors carburant. Le coût net du carburant a atteint 2 730 millions de dollars en raison de l'augmentation des volumes transportés (+274 millions de dollars) et de la baisse des gains de couverture du carburant (+176 millions de dollars), légèrement compensés par une baisse de 0,4 % des prix du carburant (-10 millions de dollars). Malgré l'impact de l'inflation générale des prix, le groupe a maintenu la hausse des coûts hors carburant à un niveau largement conforme à la croissance de 10,6 % de la capacité globale, grâce à ses initiatives en matière d'efficacité opérationnelle. Dans l'ensemble, le groupe a enregistré un bénéfice d'exploitation de 796 millions de dollars au premier semestre de l'exercice 2024/25, en baisse de 758 millions de dollars (-48,8 %) par rapport à l'exercice précédent.

Le groupe a enregistré un bénéfice net de 742 millions de dollars, soit 699 millions de dollars de moins que l'année précédente (-48,5 %), principalement en raison d'une performance opérationnelle plus faible. D'autres facteurs ont contribué à ce résultat, notamment la baisse des revenus nets d'intérêts et une perte sur la cession d'avions, de pièces détachées et de

moteurs de rechange, alors qu'un gain avait été enregistré l'an dernier. Cependant, par rapport à l'année dernière, la part des bénéfices des entreprises associées a été plus élevée et la charge fiscale a été plus faible.

Développement de sa flotte et du réseau :

SIA a ajouté quatre Boeing 787-10 à sa flotte opérationnelle au cours du deuxième trimestre 1 de l'exercice 2024/25. Au 30 septembre 2024, la flotte opérationnelle du groupe se composait de 205 avions, dont l'âge moyen était de sept ans et cinq mois. Elle se compose de 146 avions de passagers 2 et de sept cargos de SIA, et de 52 avions de passagers 3 de Scoot. Le groupe a 84 avions en commande.

En septembre 2024, Scoot a commencé à desservir Subang et Kertajati. Plusieurs destinations du réseau du groupe, notamment Ahmedabad, Pékin, Brisbane, Copenhague et DaNang, ont vu leurs services augmenter au cours du deuxième trimestre. Au 30 septembre 2024, le réseau passagers du groupe couvrira 127 destinations dans 36 pays et territoires 5 . SIA dessert 78 destinations et Scoot 71. Le réseau cargo comprenait 131 destinations dans 37 pays et territoires.

Pour la saison Hiver 2024 (27 octobre 2024 au 29 mars 2025), les fréquences ont été augmentées vers des destinations populaires telles que Hanoï, Ho Chi Minh Ville, Johannesburg, Melbourne, Perth, Phuket, Séoul (Incheon), Sydney et Tokyo (Narita) pour répondre à la demande accrue pendant la haute saison de fin d'année. SIA lancera un service quotidien vers l'aéroport international Daxing de Pékin en novembre 2024, et exploitera des vols supplémentaires vers Chitose (Sapporo) (de décembre 2024 à janvier 2025), Christchurch (de novembre 2024 à février 2025) et Taipei (mars 2025).

SIA prévoit d'augmenter la fréquence des vols et la capacité de transport de passagers sur l'ensemble de son réseau au cours de la saison Eté 2025 (du 30 mars 2025 au 25 octobre 2025). Il s'agit notamment d'augmenter les services hebdomadaires vers des destinations telles qu'Adélaïde, Barcelone, Londres (Gatwick), Milan et Rome, afin de répondre à la demande de voyages en milieu d'année.

