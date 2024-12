Smart Aviation commande des Tecnam P2006T NG

Article publié le 14 décembre 2024 par David Dagouret

Smart Aviation annonce l'acquisition de trois nouveaux Tecnam P2006T NG .

Lors du salon Middle East Aviation Career (MEAC), Smart Aviation, basée en Pologne, a annoncé un nouvel investissement avec l’achat de trois Tecnam P2006T NG supplémentaires. Ces avions bimoteurs viendront renforcer la flotte existante dans le cadre du programme d’expansion de l’école, qui forme depuis plus de dix ans des pilotes issus de plus de 50 nationalités.

Les nouveaux P2006T NG joueront un rôle clé dans les formations allant du PPL (Private Pilot Licence) jusqu’au MCC/JOC (Multi Crew Cooperation Course/Jet Orientation Course), des étapes cruciales dans le parcours des aspirants pilotes commerciaux.

Actuellement, Smart Aviation exploite une flotte variée comprenant sept Tecnam P2008-JC, quatre P2006T, un P2002-JF, un P2002-JR et un P-Mentor.

Mateusz Dzialynski, PDG et responsable de la formation chez Smart Aviation, pilote de ligne sur B737, a déclaré : "Notre décision d'investir dans le dernier P2006T de nouvelle génération s'explique par la demande croissante de formation au pilotage en Europe et par le fait qu'il s'agit de l'un des meilleurs entraîneurs équipés de l'avionique la plus avancée."

Walter Da Costa, directeur général des ventes de Tecnam a déclaré : "Smart Aviation est un exemple clair de l'engagement à long terme de Tecnam à innover en matière de formation au pilotage. Notre solution de flotte est une offre leader sur le marché qui offre fiabilité, contrôle des coûts, formation intelligente et faibles émissions."





