TAP Air Portugal annonce de deux nouvelles liaisons pour 2025

Article publié le 16 décembre 2024 par David Dagouret

La compagnie portugaise lancera une liaison entre Lisbonne et Los Angeles ainsi qu'entre Porto et Boston.

TAP Air Portugal proposera deux nouveaux itinéraires vers les États-Unis d'Amérique qui relieront directement Lisbonne à Los Angeles et Porto à Boston.

Les vols entre Lisbonne et Los Angeles débuteront le 16 mai 2025 et seront assurés les mardi, vendredi et dimanche jusqu'au 26 mai, puis une quatrième fréquence hebdomadaire sera ajoutée le samedi, et ce jusqu'au 25 octobre. Les vols décollent de Lisbonne à 09h55 et arrivent à Los Angeles à 14h40. La durée totale du vol est de 12 heures et 45 minutes. Au retour, les vols quittent Los Angeles à 16h40 et atterrissent à l'aéroport Humberto Delgado à 12h00 le lendemain. La durée du vol est de 11 heures et 20 minutes. La liaison sera assurée par des Airbus A330-900, d'une capacité de 298 passagers.

Les vols entre Porto et Boston débuteront le 14 mai prochain et seront assurés les lundi, mercredi, samedi et dimanche jusqu'au 25 octobre. Ils partent de Porto à 18 h 05 et arrivent à Boston à 20 h 30, pour un vol d'une durée de 7 heures et 25 minutes. Dans le sens inverse, les vols partent de Boston à 23h00 et atterrissent à Porto à 10h35 le lendemain, pour une durée de 6 heures et 35 minutes. La ligne est desservie par l'Airbus A321-Long Range, d'une capacité de 168 passagers.

À partir du 3 juin 2025, l'un des vols hebdomadaires de TAP Air Portugal entre Lisbonne et San Francisco, le mardi, fera escale à Terceira (Ile des Açores).

Actuellement, TAP Air Portugal dessert sept aéroports américains au départ de Lisbonne : New York, Newark, Boston, Miami, Washington DC, San Francisco et Chicago, et Porto au départ de Newark.

Luís Rodrigues, Président de TAP Air Portugal a déclaré : "Nous sommes très heureux d'annoncer les nouveaux vols de Lisbonne à Los Angeles et de Porto à Boston, ainsi que l'offre hebdomadaire d'un vol direct entre Terceira et San Francisco. Avec ces nouvelles routes, TAP Air Portugal renforce encore sa position privilégiée dans la connexion transatlantique des clients qui veulent le meilleur voyage aérien entre l'Europe, les Amériques et l'Afrique."





Sur le même sujet