TAP Air Portugal reprend ses vols vers Porto Alegre au Brésil

Article publié le 26 décembre 2024 par David Dagouret

Dès le 1er avril 2025, la compagnie portugaise reprendra sa liaison entre Lisbonne et Porto Alegre à raison de trois vols par semaine.

TAP Air Portugal a annoncé la reprise de ses vols vers Porto Alegre (capitale de l'État du Rio Grande do Sul, au Brésil), le 1er avril 2025, avec trois vols par semaine, opérés par l’A330-900 neo, d'une capacité de 298 passagers.



Les vols entre Lisbonne et Porto Alegre auront lieu les mardi, jeudi et samedi, au départ de la capitale portugaise à 13h05 et atterriront à Porto Alegre à 20h25. Avec une durée totale de vol de 11h20, il s'agit de l'un des vols les plus longs du réseau de destinations de la compagnie aérienne.



Dans le sens inverse, le vol part de la capitale de l'État du Rio Grande do Sul à 21h55 et arrive à l'aéroport Humberto Delgado à 12h45.



Suite aux intempéries qui ont provoqué d'importantes inondations dans l'État du Rio Grande do Sul et qui ont également affecté les infrastructures aéroportuaires, l'aéroport international Salgado Filho, à Porto Alegre, a fermé ses portes le 3 mai 2024. TAP Air Portugal avait suspendu ses vols depuis cette date.



TAP Air Portugal est la compagnie aérienne qui vole le plus entre l'Europe et le Brésil, avec près de 100 vols par semaine, au départ de 13 capitales brésiliennes.



TAP Air Portugal relie directement Lisbonne à São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis et Manaus, et relie Porto à São Paulo et Rio de Janeiro. Au total, la TAP relie directement au Portugal 13 villes brésiliennes (15 routes, au départ de Lisbonne et de Porto).

