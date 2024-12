Tecnam achève la livraison de P-Mentors à Redbird

Article publié le 4 décembre 2024 par David Dagouret

L'école de pilotage indienne dispose d'une flotte de 31 appareils Tecnam.

Avec la livraison des quatre derniers P-Mentors, Tecnam a achevé la livraison à l'école de pilotage indienne Redbird. Avec 5 bases en Inde (Baramati, Seoni, Gulbarga, Belgaum, Lilabari), Redbird est l'un des plus grands organismes de formation en Inde.

Redbird dispose d'une flotte Tecnam de huit (8) P-Mentor, quatre (4) P2006T, vingt-cinq (25) P2008JC et deux (2) Tecnam 2010 TDI couvrant toutes les phases de la formation CPL.

Redbird Flight Training Academy est la plus grande organisation de formation au pilotage en Inde, dispensant une formation à la licence de pilote professionnel aux aspirants cadets. L'académie a été fondée en 2017 et son premier vol inaugural aura lieu en juillet 2020.

Le capitaine Karan Mann, président de Redbird, a déclaré : "Le partenariat avec Tecnam apporte de nombreux avantages à notre organisation de formation au pilotage. En tirant parti des avions de pointe et de l'expertise de Tecnam, les processus de formation deviennent plus efficaces, ce qui permet de réduire les délais et les coûts de formation. Cette synergie améliore également l'expérience des étudiants, en augmentant la satisfaction, la rétention et les taux d'obtention de diplômes grâce à des installations modernes et à une instruction experte."

Walter Da Costa, directeur général des ventes de Tecnam a déclaré : "Nous sommes ravis de ce partenariat avec Redbird. Notre solution de flotte est une offre leader sur le marché qui offre fiabilité, contrôle des coûts, formation intelligente et faibles émissions. En partenariat avec Redbird, nous sommes fiers d'innover en matière de formation dans la région Asie."





