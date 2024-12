Turkish Airlines débute ses vols vers Sydney

Article publié le 13 décembre 2024 par David Dagouret

La liaison entre Istanbul et Sydney sera assurée par l'Airbus A350-900.

Turkish Airlines a réalisé son vol le plus long en desservant sa nouvelle destination : Sydney. La compagnie nationale turque a atterri sur le sol de Sydney pour la première fois le 29 novembre.

La liaison entre Istanbul et Sydney sera assurée par l'Airbus A350-900 de la compagnie aérienne, dont la cabine est composée de 32 sièges inclinables en lit en classe affaires et 297 fauteuils inclinables pour les voyageurs en classe économique. La liaison sera assurée quatre fois par semaine via Kuala Lumpur et les vols dureront 19 heures sur une distance de 9 300 miles.

Après le vol inaugural de Turkish Airlines au départ de Melbourne en mars de cette année, Sydney devient la deuxième ville australienne ajoutée au réseau en constante expansion du transporteur national. Le vol inaugural ouvre la voie aux futurs projets de Turkish Airlines, qui prévoit d'introduire des services directs sans escale entre Sydney et Istanbul d'ici 2026.

Bilal Ekşi, PDG de Turkish Airlines a déclaré : "Ce moment important marque la plus longue distance de vol de l'histoire de Turkish Airlines, alors que nous avons le plaisir d'ajouter notre deuxième ville australienne à notre réseau de vols. L'arrivée de notre premier vol d'Istanbul à Sydney représente notre engagement continu à relier les voyageurs à travers le monde, en proposant une voie d’accès fluide entre l'Europe et l'Australie avec le confort et l'hospitalité de Turkish Airlines. Nous nous réjouissons par avance d'élargir encore notre offre dans un avenir proche avec les premiers vols sans escale de l'Australie vers Istanbul, dès que nous aurons réceptionné l’avion capable d'effectuer le voyage sans escale."

John Graham, ministre de l'emploi et du tourisme a déclaré : "L'arrivée de Turkish Airlines à Sydney est un moment historique qui offre une nouvelle option de haute qualité aux voyageurs locaux vers l'Europe et stimule le nombre de visiteurs à Sydney. Cette nouvelle liaison prometteuse au départ d'Istanbul a été rendue possible grâce à une incitation financière du gouvernement Minns. Nous soutenons nos aéroports pour qu'ils augmentent leur capacité et attirent davantage de visiteurs en Nouvelle-Galles du Sud, créant ainsi des emplois et une croissance économique dans nos destinations touristiques à travers tout l'État. L'augmentation du nombre de passagers dans nos aéroports fait partie du plan du gouvernement Minns visant à stimuler l'emploi et la croissance de notre économie touristique à l'échelle de l'État."

Scott Charlton, directeur général de l'aéroport de Sydney a déclaré : "Nous sommes fiers d'accueillir Turkish Airlines pour son premier vol à destination de Sydney. Ce nouveau service renforce le réseau international déjà solide de Sydney, en offrant aux passagers encore plus de choix et de connectivité vers l'Europe et au-delà, grâce au vaste hub de Turkish Airlines à Istanbul. Turkish Airlines apportera une concurrence supplémentaire sur le marché, et avec plus de 15 000 Australiens d'origine turque résidant en Nouvelle-Galles du Sud et la Türkiye étant toujours un choix de premier ordre pour les voyageurs australiens, nous sommes convaincus que cette nouvelle liaison fera l'objet d'une forte demande."

Programme des vols Istanbul - Sydney :

N° de Vol Début Fin Jours Origine départ Arrivée Destination TK174 28/11/2024 29/03/2025 lun, mer, jeu, sam IST 15:15 06:20+1 KUL TK174 29/11/2024 30/03/2025 mar, jeu, ven, dim KUL 07:40 18:30 SYD TK175 29/11/2024 28/03/2025 mar, jeu, ven, dim SYD 20:40 01:55+1 KUL TK175 29/11/2024 29/03/2025 lun, mer, jeu, sam KUL 03:55 10:15 IST

