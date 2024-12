Turkish Technic et SunExpress signent des accords

Article publié le 1 décembre 2024 par David Dagouret

Ces accords portent sur l'assistance au pool de composants et de révision de trains d'atterrissage.

Turkish Technic a récemment signé deux accords importants avec SunExpress Airlines, une coentreprise de Turkish Airlines et de Lufthansa. Le premier accord porte sur l’assistance complète au pool de composants, permettant à SunExpress d'accéder au vaste inventaire de Turkish Technic et à des solutions de composants sur mesure. Ce service couvrira à la fois les flottes de Boeing 737NG et Boeing 737MAX.

En outre, un second accord couvrira la révision complète des trains d'atterrissage et les opérations de rechange pour la flotte Boeing 737NG de SunExpress.

Dans le cadre de ce partenariat de plusieurs décennies, Turkish Technic a fourni à SunExpress des services de maintenance de base, d'assistance aux pools de composants et de trains d'atterrissage.

Mikail Akbulut, PDG et membre du conseil d'administration de Turkish Technic, a déclaré : "Alors que notre partenariat de longue date s'enrichit de nouveaux accords, nous sommes heureux d'améliorer l'efficacité opérationnelle de SunExpress grâce à nos services complets de composants. Ces accords garantissent un fonctionnement sans faille de la flotte de SunExpress. Nous sommes toujours ravis de renforcer et d'étendre notre collaboration de longue date avec SunExpress. Turkish Technic s'engage à fournir des solutions MRO de classe mondiale, à favoriser l'excellence opérationnelle et à encourager des partenariats commerciaux durables au sein de l'industrie aéronautique."

Max Kownatzki, PDG de SunExpress, a déclaré : "Notre collaboration bien établie avec Turkish Technic reflète notre engagement en matière de sécurité et d'efficacité. Les services de support des composants et d’entretien des trains d'atterrissage nous aideront à maintenir notre fiabilité opérationnelle et nos performances au plus haut niveau. Nous pensons que notre partenariat continuera à améliorer notre excellence opérationnelle, en assurant des services sûrs et fiables à nos clients."

