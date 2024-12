Article publié le 24 décembre 2024 par David Dagouret

United innove avec une solution connectée pour un suivi des bagages encore plus précis et sécurisé.

United Airlines a annoncé l'intégration de la fonctionnalité "Share Item Location" d'Apple pour AirTag dans son application mobile. Cette nouveauté permettra aux passagers équipés d’un AirTag ou d’un accessoire compatible avec le réseau Find My de partager directement, et de manière sécurisée, la localisation de leurs bagages avec l’équipe de service clientèle en cas de retard.

La fonctionnalité, compatible avec iOS 18.2, vise à optimiser le suivi et la récupération des bagages retardés, bien que ces cas concernent moins de 1 % des passagers selon la compagnie. Ce partage de données permettra aux agents de visualiser en temps réel la position des bagages sur une carte interactive et de faciliter leur restitution.

Les voyageurs peuvent activer la localisation via l'application Find My, générer un lien de partage et l’intégrer au rapport de bagage directement dans l’application United. Les données transmises sont chiffrées de bout en bout, garantissant la confidentialité et l’expiration automatique du partage après sept jours ou une fois les bagages restitués.

United offre déjà la possibilité de suivre les bagages via son application. Cette nouvelle fonctionnalité complète les outils existants et s'inscrit dans les efforts de la compagnie pour simplifier la gestion des imprévus. Parmi les autres initiatives technologiques, United propose des notifications de vol en temps réel, des options de dépôt de bagages rapide, et des solutions automatiques pour le rebooking en cas de perturbations.

Avec l’ajout de cette fonctionnalité, United affirme son intérêt pour les outils technologiques visant à améliorer la gestion des bagages et la communication avec les clients.

