Volotea annonce deux nouvelles routes depuis Marseille

Article publié le 19 décembre 2024 par David Dagouret

La compagnie aérienne a célébré également son 70 millionième passager transporté par la compagnie depuis ses débuts.

Volotea a annoncé l'ouverture de deux nouvelles destinations depuis l’aéroport Marseille Provence au printemps prochain. Ainsi, la compagnie aérienne reliera Marseille à Bordeaux et Marseille à Salerne en Italie.

La liaison Marseille - Bordeaux sera lancée à partir du 30 mai 2025 et à raison de quatre vols par semaine les lundis, jeudis, vendredis et dimanches. La ligne entre Marseille et Salerne (Italie) sera, quant à elle, lancée à partir du 06 juillet 2025 à raison de deux vols par semaine, les mercredis et dimanches.

En 2025, Volotea proposera près de 940 000 sièges au départ de Marseille. Ces nouvelles lignes viennent enrichir l’offre diversifiée de Volotea qui connecte Marseille à 24 destinations réparties sur 7 pays (Algérie, Croatie, Danemark, Espagne, France, Grèce et Italie).

Gilles Gosselin, Responsable France de Volotea, a également annoncé que la compagnie a célébré le 70 millionième passager transporté par la compagnie depuis ses débuts.

Gilles Gosselin, Responsable France de Volotea a déclaré : "Ces nouvelles destinations vers le Sud-Ouest de la France et l’Italie marquent un pas de plus dans notre engagement à offrir aux Marseillais des horizons variés, accessibles et de qualité. Depuis plus de six ans, Volotea accompagne la connectivité de la région, et aujourd’hui, nous sommes fiers de consolider encore un peu plus notre offre dans le Sud. Nos équipes et l’aéroport Marseille Provence travaillent main dans la main pour répondre aux attentes de nos clients et ces nouvelles liaisons illustrent notre volonté d’ancrer durablement notre présence dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Nous sommes impatients de poursuivre cette belle aventure avec les marseillais, en leur proposant toujours plus de destinations captivantes et répondant à leurs envies."





