Volotea renforce sa présence à Lille

Article publié le 1 décembre 2024 par David Dagouret

La compagnie aérienne annonce l'ouverture d'une nouvelle ligne au départ de Lille.

Volotea a annoncé l'ouverture d'une nouvelle ligne au départ de Lille. Ainsi, la compagnie aérienne lancera le 09 avril 2025, une liaison entre Lille et Patras - Araxos en Grèce. Cette nouvelle liaison sera opérée à raison d'un vol par semaine, les mercredis.

En 2025, Volotea proposera 660 000 sièges au départ de Lille (+8 % par rapport à 2024). Cette nouvelle ligne vient enrichir l’offre diversifiée de Volotea qui connecte Lille à 30 destinations réparties 8 pays (Bulgarie, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Maroc et Portugal).

Gilles Gosselin, Responsable France de Volotea a déclaré : "Cette nouvelle destination vers la Grèce marque un pas de plus dans notre engagement à offrir aux Lillois des horizons variés, accessibles et de qualité. Depuis plus de dix ans, Volotea accompagne la connectivité de la région, et aujourd’hui, nous sommes fiers de consolider encore un peu plus notre offre dans le Nord. Nos équipes et l’Aéroport de Lille-Lesquin travaillent main dans la main pour répondre aux attentes de nos clients, et cette nouvelle liaison illustre notre volonté d’ancrer durablement notre présence dans les Hauts-de-France. Nous sommes impatients de poursuivre cette belle aventure avec les Lillois, en leur proposant toujours plus de destinations captivantes et répondants à leurs envies."

Magali Huchette, Directrice Générale de l’Aéroport de Lille-Lesquin a déclaré : "Les résultats de Volotea en 2024 confortent la solidité du partenariat établi depuis dix ans avec l’Aéroport de Lille. Volotea, en proposant une nouvelle destination Soleil à nos passagers s’inscrit directement dans nos ambitions d’offrir une mobilité croissante, facile et accessible aux habitants du territoire. Entre les vols domestiques, les destinations européennes qui invitent au city break et l’offre internationale vacances pour des séjours plus longs, l’année 2025 ravira les voyageurs."





