AF001, la signature olfactive d’Air France signée Francis Kurkdjian

Article publié le 26 janvier 2025 par David Dagouret

Pour la première fois de son histoire, Air France dévoile sa signature olfactive, baptisée AF001. Pour sa création, la compagnie a fait appel à Francis Kurkdjian, grand parfumeur français et directeur artistique de Maison Francis Kurkdjian.

Ce parfum d’intérieur est dévoilé peu à peu depuis le 15 janvier 2025 à l’entrée de certains salons Air France à Paris-Charles de Gaulle, tel un geste d’accueil au début du voyage. Les clients pourront le découvrir dans le vestibule, le salon La Première et ses suites attenantes, ainsi qu’aux salons situés dans les terminaux 2E halls L et M, 2F et 2G. Air France équipera progressivement ses autres salons à Paris et à travers le monde au cours des prochains mois.

Référence aux voyages mythiques opérés en Concorde entre New York et Paris dès la fin des années 1970, le nom AF001 évoque immédiatement l’univers d’Air France et les codes propres à l’aérien. Il invite également à l’idée du tout premier voyage.

Francis Kurkdjian a déclaré : "Je suis très fier d’avoir imaginé la première signature olfactive d’Air France. C’est l’illusion d’un rayon de soleil sur les ailes d'un avion qui m’a guidé pour composer ce parfum d’intérieur léger, frais et réconfortant."

Fabien Pelous, directeur de l’expérience client Air France a déclaré : "Le voyage signé Air France touche désormais à chaque sens : la vue, grâce aux uniformes haute couture de nos personnels, à l’harmonie de nos cabines et au design soigné de nos salons, le goût à travers les savoureux menus proposés à chacun, le toucher via les matières douces de nos sièges, l’ouïe avec les playlists à découvrir à bord, et désormais l’odorat avec cette signature olfactive de prestige."





