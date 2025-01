Air Canada commande cinq A220 supplémentaires

Article publié le 6 janvier 2025 par David Dagouret

Suite à cette dernière commande, le nombre total de commandes fermes d'A220-300 pour Air Canada s'élève à 65 appareils.

Air Canada a signé une commande ferme avec Airbus pour cinq autres monocouloirs A220-300 à l'occasion du cinquième anniversaire de la livraison de son premier A220 en décembre 2019. Cet ajout fait suite à une commande initiale de 45 A220-300 en 2016 et à une commande supplémentaire de 15 appareils en 2022. Suite à cette dernière commande, le nombre total de commandes fermes d'A220-300 pour Air Canada s'élève à 65 appareils.

Air Canada a été l’opérateur de lancement de l'A220-300 en Amérique du Nord en janvier 2020 et a depuis exploité sa flotte d'A220 vers plus de 70 destinations. L'A220 est assemblé à Mirabel, au Québec, partie intégrante du célèbre secteur aérospatial canadien.

À la fin du mois de novembre 2024, la flotte d'Air Canada est composée de 134 appareils Airbus, dont des appareils de la famille A320, de la famille A330 et d’A220-300. Air Canada a une commande de 26 avions A321XLR.

John Di Bert, vice-président général et chef des Affaires financières d'Air Canada, a déclaré : "L'A220 a tenu ses promesses pour Air Canada au cours de ses cinq années de service. Il nous a permis d’ajouter de nouvelles lignes et de mieux desservir les lignes existantes avec un avion qui a les bonnes caractéristiques économiques pour soutenir notre stratégie de croissance rentable. Il est également très populaire auprès des clients. Nous sommes heureux d'ajouter cinq autres appareils de ce type, construits à Mirabel, au Québec, tout près de notre siège social à Montréal, et de soutenir davantage le secteur aérospatial du Canada."

Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes d'Airbus avions commerciaux, a déclaré : "Il s'agit de la troisième commande d'Air Canada pour l'A220 en quelques années. Nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec le transporteur national pour soutenir son programme de renouvellement de flotte. L'A220 est l'avion le plus efficace dans sa catégorie, offrant un confort supérieur grâce à une cabine spacieuse et un rayon d'action permettant de desservir de nombreuses destinations sur le réseau de la compagnie."





Sur le même sujet