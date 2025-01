Air India commande des Diamond DA42-VI

Article publié le 7 janvier 2025 par David Dagouret

Cette commande porte sur l'acquisition de trois exemplaires avec une option de six autres.

Diamond Aircraft a annoncé un accord avec Air India pour l'acquisition de trois nouveaux bimoteurs DA42-VI - avec une option pour six autres - pour la nouvelle organisation de formation au pilotage (FTO) d'Air India à Amravati, Maharashtra. Cette commande marque le début de la coopération entre Diamond Aircraft et la compagnie aérienne nationale indienne. La livraison du premier avion est prévue pour l'été 2025.

L'école de pilotage d'Air India ouvrira officiellement ses portes au cours du second semestre 2025. Il s'agira de la plus grande école de pilotage d'Asie du Sud, qui formera environ 180 pilotes par an. Elle sera équipée de salles de classe numérisées, d'un centre d'opérations numérisé et de sa propre installation de maintenance afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Le DA42 entrera en jeu lorsque les cadets passeront à la formation au vol sur multimoteurs.

Jane Wang, directrice des ventes, du marketing et des opérations aériennes chez Diamond Aircraft Austria a déclaré : "Nous sommes ravis de jouer un rôle aussi essentiel dans la volonté d'Air India de devenir entièrement autonome dans la formation des nouveaux pilotes pour sa flotte en expansion. Nous nous réjouissons de ce partenariat long et fructueux. Le DA42-VI est conçu pour faciliter le passage de la formation aux avions monomoteurs à celle aux avions multimoteurs, et les futurs cadets d'Air India en bénéficieront. Le cockpit en verre les aidera à se préparer à leur future carrière de pilote de gros avions commerciaux."

Sunil Bhaskaran, directeur de l'Académie de l'aviation d'Air India a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer à Diamond Aircraft pour mettre en place la première école de pilotage pour cadets en Inde, détenue et gérée par une compagnie aérienne. Nous voyons cela comme le début d'un partenariat avec Diamond pour soutenir la vision d'Air India de renforcer l'écosystème de la formation aéronautique en Inde et de devenir autonome."





