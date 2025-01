Airbus annonce avoir livré 766 avions commerciaux en 2024

Article publié le 20 janvier 2025 par David Dagouret

Le constructeur européen a enregistré 878 commandes brutes (826 nettes).

Airbus a annoncé la livraison de 766 avions commerciaux en 2024. Le constructeur européen a enregistré 878 commandes brutes (826 nettes), dont 82 A330 et 142 A350.

Le carnet de commandes à la fin de l'année 2024 s'élève à 8 658 appareils.

Livraisons de la flotte d'avions d'Airbus en 2024 :

Année 2024 Année 2023 Famille A220 75 68 Famille A320 602 571 Famille A330 32 32 Famille A350 57 64 Total 766 735

Christian Scherer, CEO Commercial Aircraft d'Airbus, a déclaré : "2024 a confirmé la demande soutenue de nouveaux avions. Nous avons remporté des décisions clés auprès des clients les plus importants et avons enregistré une dynamique phénoménale pour notre carnet de commandes de gros-porteurs, complétant ainsi notre position de leader sur le marché des monocouloirs. En ce qui concerne les livraisons, nous avons maintenu notre trajectoire et célébré plusieurs premières historiques. Il s'agit notamment du tout premier A321XLR, ainsi que des premières livraisons d'A330neo et d'A350 à plusieurs clients dans le monde."

"Compte tenu de l'environnement complexe et en évolution rapide dans lequel nous continuons d'opérer, nous considérons 2024 comme une bonne année. Le résultat de 2024 est le fruit d'un énorme travail d'équipe. Un grand merci à l'équipe Airbus qui fait ce qu'elle fait, chaque jour, pour nos clients. Et un grand merci à nos clients qui continuent à nous faire confiance et à développer nos partenariats à travers le monde."





