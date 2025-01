ASL Airlines France a annoncé la mise en vente de son programme été 2025

Article publié le 6 janvier 2025 par David Dagouret

ASL Airlines France a dévoilé la première partie de son programme de vols pour l'été 2025, cette saison encore ASL Airlines France renforce sa présence sur le marché algérien.

ASL Airlines France continue à déployer son réseau de vols vers l’Algérie avec les premières nouveautés du programme été 2025 : des vols quotidiens vers Alger au départ de Paris Orly, le renforcement des fréquences entre Lyon et Alger et le renforcement des fréquences entre Paris-CDG et Béjaïa.

Pour assurer ce programme de vols renforcés, ASL Airlines France basera un avion à Lille, et un avion à Lyon.

Présente aussi au Maroc depuis 10 ans, ASL Airlines France desservira de nouveau l’été prochain Oujda, avec deux vols hebdomadaires au départ de Paris CDG, et au départ de Strasbourg.

Programme été ASL Airlines France du 30 mars au 25 octobre 2025

11 lignes desservies à l’année vers l’Algérie

Paris CDG - Alger : jusqu’à 13 vols par semaine

Paris Orly - Alger : 7 vols par semaine

Lyon - Alger : jusqu’à 6 vols par semaine

Lille - Alger : jusqu’à 4 vols par semaine

Lille - Oran : jusqu’à 3 vols par semaine

Lille - Tlemcen : jusqu’à 2 vols par semaine

Lille - Bejaïa : 1 vol par semaine

Mulhouse - Alger : 1 vol par semaine

Mulhouse - Constantine : 1 vol par semaine

Paris CDG - Bejaïa : jusqu’à 4 vols par semaine

Perpignan - Oran : jusqu’à 2 vols par semaine.

3 lignes desservies à l’année pendant les vacances scolaires

Paris CDG - Annaba : 1 vol par semaine

Lille - Sétif : 1 vol par semaine

Mulhouse - Oran : 1 vol par semaine

2 vols hebdomadaires vers le Maroc pendant les vacances scolaires

Paris CDG - Oujda : 1 vol par semaine.

Strasbourg - Oujda : 1 vol par semaine.

Jonathan Raimbault, directeur commercial d'ASL Airlines France, a déclaré : "L’expansion de notre réseau de vols vers l’Algérie, notamment au départ des deux aéroports parisiens, et la permanence de notre desserte d’Oujda pendant les périodes de vacances scolaires souligne la volonté continue d'ASL Airlines France de répondre aux besoins de sa clientèle en facilitant les déplacements de part et d'autre de la Méditerranée et de rapprocher les familles."





