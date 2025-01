Cathay Pacific repart à Rome

Article publié le 12 janvier 2025 par David Dagouret

Le 05 juin 2025, la compagnie opérera un service saisonnier entre Hong Kong et Rome.

Cathay a annoncé le lancement de vols directs entre Hong Kong et Rome dès le 5 juin 2025 jusqu'au 25 octobre 2025. Opérée comme un service saisonnier estival trois fois par semaine, la liaison Hong Kong-Rome sera la deuxième connexion directe de Cathay Pacific entre son hub d'origine et l'Italie. La compagnie aérienne propose actuellement cinq vols aller-retour par semaine à destination de Milan, qui deviendront quotidiens cet été.

La liaison de Cathay Pacific vers Rome sera opérée à bord des Airbus A350-900.

Les horaires sont les suivants :

N° de vol Provenance Destination Départ Arrivée Jours d'opération CX293 Hong Kong HKG Rome FCO 00:45 07:50 Lun, jeu, sam CX292 Rome FCO Hong Kong HKG 11:45 05:20 +1 Lun, jeu, sam

Lavinia Lau, Chief Customer and Commercial Officer de Cathay, a déclaré : "L’histoire de Cathay Pacific en Italie remonte à près de 40 ans, avec le lancement des premiers vols directs entre Hong Kong et Rome en 1986. Nous savons que nos clients attendaient avec impatience le retour de cette liaison, et c’est avec un grand enthousiasme que nous revenons cet été dans la splendide capitale italienne. Que ce soit pour les affaires, les loisirs ou les célébrations du jubilé de 2025, nous avons hâte d’accueillir nos passagers à bord et de leur offrir une expérience exceptionnelle."





Sur le même sujet