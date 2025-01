Daher a inauguré Fly'in, son nouveau technocentre de Tarbes

Article publié le 26 janvier 2025 par David Dagouret

Avec Fly’in à Tarbes, Daher achève la mise en place de ses trois technocentres, chacun dédié à un métier stratégique.

Daher a inauguré le 10 janvier dernier, Fly’in, son nouveau technocentre dédié à l’aviation durable. Situé sur le site de l’aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées, ce centre de 2100 m² reflète l’engagement de Daher pour une aviation plus respectueuse de l’environnement.

Avec Fly’in à Tarbes, Daher achève la mise en place de ses trois technocentres, chacun dédié à un métier stratégique : Log’in à Toulouse pour la logistique industrielle, Shap’in à Nantes pour les aérostructures avancées, et Fly’in pour l’aviation durable. Ces plateformes incarnent l’ambition de Daher de transformer ses activités pour relever les défis technologiques et environnementaux de demain.

Ces initiatives, soutenues par l’Etat Français et par l’Union Européenne dans le cadre du dispositif France 2030, ainsi que par les régions Occitanie et Pays de la Loire, s'inscrivent au cœur du plan stratégique "Take Off 2027".

Fly’in se positionne comme une plateforme de recherche, développement, prototypage rapide, essais au sol et en vol, et science des données. Parmi ses projets, le démonstrateur EcoPulse permet à Daher, et à ses partenaires Safran et Airbus, d’explorer l’intérêt de technologies d’hybridation électrique à haute tension vis-à-vis de la réduction de l’empreinte carbone des aéronefs.

Fly’in souhaite renforcer l’attractivité économique et industrielle de la région en s’appuyant sur des partenariats avec les acteurs académiques, industriels et institutionnels. En plus d’accélérer l’innovation technologique, le technocentre contribuera au développement des compétences et des métiers d’avenir. Il est intégré au projet Campus Aero Adour qui vise à développer et déployer des formations qualifiantes attractives, avec un objectif de 15 000 personnes formées et 36 000 sensibilisées aux enjeux du secteur d’ici 2030.

Ce site favorisera la montée en gamme des activités aéronautiques de Daher tout en stimulant l’émergence de technologies éco-responsables. Avec ses capacités en prototypage rapide, ingénierie avancée, intelligence artificielle, essais structuraux et essais de systèmes embarqués, Fly’in consolide la place de Daher comme un acteur incontournable de l’aviation durable à l’échelle internationale.

Didier Kayat, Président-directeur général de Daher a déclaré : "Fly’in illustre parfaitement les efforts du groupe Daher pour innover et collaborer en faveur d’une aviation plus durable, en cohérence avec sa raison d’être. Ce technocentre incarne notre vision d’un avenir où technologie et responsabilité environnementale vont de pair."





