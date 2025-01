easyJet expérimente une nouvelle peinture pour ses avions

Article publié le 19 janvier 2025 par David Dagouret

Cette peinture devrait réduit le poids et la consommation de carburant des avions.

easyJet a annoncé qu'elle testait une nouvelle peinture plus légère, qui devrait permettre à l'opérateur de réaliser davantage d’économies de carburant.

easyJet et son partenaire Mankiewicz Aviation Coatings ont mis au point un nouveau système qui réduit le nombre de couches de peinture nécessaires pour créer les couleurs de la compagnie. Cette solution a déjà été appliquée à 38 avions et sera progressivement déployée sur l'ensemble de la flotte d'easyJet, la compagnie aérienne devant achever totalement la transition d'ici 2030.

Cette nouvelle peinture permet de réduire le poids de l'appareil de 27 kg. Les 38 avions easyJet ainsi repeints permettent déjà de réaliser des économies de carburant grâce à leur poids amoindri. Une fois cette technique généralisée à l'ensemble de la flotte, easyJet prévoit une réduction de 1 296 tonnes de carburant, équivalant ainsi à une diminution de 4 095 tonnes d'émissions de carbone.

Lahiru Ranasinghe, Directeur du développement durable chez easyJet, a déclaré : "easyJet explore et développe en permanence des solutions innovantes pour réduire l'impact de ses activités. L’utilisation d'une nouvelle peinture, plus légère, en collaboration avec nos partenaires de Mankiewicz Aviation Coatings n'est qu'une petite partie d'une stratégie plus vaste, mais elle illustre la manière dont nous étudions chaque aspect de nos activités pour trouver des gains d'efficacité qui nous aideront à accomplir notre mission. "

Andrew Richardson, Directeur des ventes aviation chez Mankiewicz Aviation Coatings, a déclaré : "Nous sommes heureux d'avoir été le partenaire d'easyJet en matière de revêtements au cours des cinq dernières années et d'avoir travaillé sur ce projet axé sur le développement durable. La durabilité et la protection de l'environnement sont des valeurs fondamentales chez Mankiewicz et le fait de pouvoir travailler en étroite collaboration avec easyJet dans ce cadre a été très gratifiant."

Richard Marston, Directeur commercial de MAAS Aviation, a déclaré : "La responsabilité environnementale est prise très au sérieux dans l'ensemble de nos activités chez MAAS. Nous travaillons en étroite collaboration avec notre chaîne d'approvisionnement pour nous assurer que nous utilisons les produits technologiques les plus récents et disposant des normes de performance et de finition les plus élevées, tout en réduisant l'impact sur le monde qui nous entoure. Nous sommes très fiers de participer à une initiative aussi novatrice."





