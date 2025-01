easyJet ferme sa base de Toulouse

Article publié le 25 janvier 2025 par David Dagouret

Malgré la fermeture de cette base, la ville rose sera toujours desservie avec 10 autres villes.

easyJet a annoncé la fermeture de sa base de Toulouse en mars 2025 mais la ville rose sera toujours desservie avec le maintien de 10 lignes les plus populaires à Toulouse. En septembre 2024, easyJet a lancé une consultation pour la réorganisation de ses opérations en France incluant la fermeture de la base de Toulouse. La nouvelle structure proposée par easyJet a été approuvée par l’ensemble des partenaires sociaux, permettant à la compagnie aérienne de publier les destinations qu'elle continuera de proposer à Toulouse après la fermeture de la base.

easyJet proposera près d’1,5 millions de sièges en vente en 2025 à Toulouse. Ainsi, le réseau easyJet au départ de Toulouse à partir d’avril 2025 sera le suivant :

Paris-Orly, jusqu’à 5 vols par jour, tous les jours, toute l’année.

Bâle-Mulhouse, jusqu’à 3 vols par semaine lundi, mercredi, vendredi, toute l’année.

Lyon, 2 vols par jour, la haute saison : tous les jours sauf samedi, Basse saison : lundi et vendredi.

Nantes, 2 vols par jour tous les jours sauf samedi toute l’année.

Nice, jusqu’à 5 vols par semaine, haute saison : lundi, mercredi, vendredi, dimanche, basse saison : lundi, mardi, jeudi, vendredi, dimanche.

Londres Gatwick : Reprise à l’hiver 2025-2026, programme de vol à venir.

Bristol : jusqu’à 3 vols par semaine, lundi, mercredi, vendredi toute l’année.

Genève : jusqu’à 8 vols par semaine, haute saison : lundi, mercredi, vendredi, dimanche; basse saison : tous les jours sauf samedi.

Milan Malpensa : 2 vols par semaine, lundi et vendredi toute l’année.

Palma de Majorque : jusqu’à 3 vols par semaine, haute saison : mardi, vendredi, dimanche; basse saison : Lundi, jeudi, dimanche.

Bertrand Godinot, directeur national d'easyJet pour la France a déclaré : "Nous restons attachés à Toulouse et à sa région et continuons à contribuer à sa connectivité. Avec notre partenaire Aéroport Toulouse Blagnac, nous pouvons confirmer à nos fidèles clients toulousains que nous continuerons à desservir 10 destinations demandées aussi bien pour des voyages loisirs qu’affaires. Il est important pour nous de continuer à proposer un réseau attractif au départ des régions françaises et notamment Toulouse."

Philippe Crébassa, Président d’Aéroport Toulouse Blagnac a déclaré : "EasyJet reste, pour notre aéroport, un partenaire de premier plan avec la desserte de 10 destinations plébiscitées par nos clients. Nous continuons à travailler avec les équipes de la compagnie pour proposer à nos clients une offre plus étendue de destinations et maintenir une connectivité de qualité sur Toulouse."





Sur le même sujet