Emirates renforce ses vols vers Madagascar

Article publié le 31 janvier 2025 par David Dagouret

A partir du 02 avril 2025, la compagnie aérienne passera de quatre à six vols hebdomadaire.

Emirates a annoncé une augmentation de la fréquence de ses vols vers Madagascar, passant de quatre à six vols hebdomadaires à partir du 2 avril 2025. Cette décision fait suite au lancement réussi de ses opérations vers l'île en septembre 2024 et vise à répondre à une demande croissante pour cette destination de l'océan Indien.

Cette augmentation de fréquence offre également une capacité de fret supplémentaire pour les importations et les exportations, avec jusqu'à 20 tonnes de fret par vol dans la soute de l'appareil. Cela facilitera le transport de marchandises entre Madagascar et les Émirats arabes unis, renforçant ainsi les échanges commerciaux entre les deux pays.

Les vols entre Dubaï (DXB) et Antananarivo (TNR), avec une escale à Mahé (SEZ) , seront opérés tous les jours sauf le lundi, à bord de Boeing 777. Le programme élargi entre Dubaï et Antananarivo, lié via Mahé, opérera tous les jours sauf le lundi :

Vols Départ Arrivée Jour EK707(DXB/SEZ) 08:55 13:35 Quotidien EK707 (SEZ/TNR) 15:05 16:50 Tous sauf le lundi EK708 (TNR/SEZ) 18:35 22:20 Tous sauf le lundi EK708 (SEZ/DXB) 23:50 04:20 (+1 jour) Tous sauf le lundi EK708 (SEZ/DXB) 21:45 02:15 (+1 jour) Les lundis

Le ministère du Tourisme de Madagascar a salué cette initiative, la considérant comme un levier important pour atteindre l'objectif d'un million de touristes d'ici 2028. Cette augmentation de vols est perçue comme une opportunité pour dynamiser le secteur touristique malgache et attirer davantage de visiteurs internationaux.

En renforçant sa présence à Madagascar, Emirates démontre son engagement à soutenir le développement touristique et économique de l'île, tout en répondant aux besoins croissants des voyageurs et des entreprises.

Essa Sulaiman Ahmad, Vice-Président Principal des Opérations Commerciales pour l’Asie de l’Ouest et l’océan Indien chez Emirates, a déclaré : "Nous sommes ravis de renforcer nos services vers Madagascar en proposant deux vols supplémentaires par semaine, afin de répondre à la demande croissante de voyages depuis le lancement de nos opérations. Notre programme de vols en expansion vers l'île signifie une meilleure connectivité, davantage de choix et une flexibilité accrue pour les voyageurs. L'augmentation des rotations participera à renforcer également les liens économiques entre Madagascar et les Émirats Arabes Unis, en facilitant encore plus les déplacements des voyageurs que ce soit pour des motivations loisirs ou bien affaires. Les échanges de marchandises seront aussi facilités avec une capacité de fret supplémentaire. La prospérité du secteur touristique malgache génère des retombées positives pour les communautés locales, et nous remercions les autorités, le ministère des Transports et le ministère du Tourisme pour leur soutien. Nous nous réjouissons de renforcer nos connexions et de soutenir le développement de la nation. Nous avons soutenu avec détermination l'agenda touristique du pays en promouvant la destination à travers notre réseau, et nous restons engagés à faire découvrir la beauté unique de l’île pour soutenir une croissance durable du trafic."





Sur le même sujet