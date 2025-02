Hi Fly fait atterrir un deuxième Airbus A380 au Portugal

Article publié le 31 janvier 2025 par David Dagouret

Cet A380 sera exploité conjointement entre Hi Fly et Global Airlines.

Hi Fly a fait, à nouveau, fait voler un Airbus A380 en provenance de Dresde, en Allemagne, à Beja, au Portugal. Il s'agit du deuxième Airbus A380 à atterrir au Portugal. Le premier exemplaire a volé en 2018, il s'agissait de l'A380 9H-MIP de Hi Fly, présentant la campagne environnementale de la Fondation Mirpuri "Sauvez les récifs coralliens".

L'équipe Hi Fly a transporté le premier Airbus A380-841 de Global Airlines, immatriculé 9H-GLOBL, sur un trajet de 1 240 milles nautiques entre Dresde, en Allemagne, et Beja, au Portugal. Le commandant Carlos Mirpuri, vice-président du groupe Hi Fly, a dirigé ce vol de trois heures. Il avait déjà conduit les missions de l'aéroport du désert de Mojave à Prestwick en mai et de Prestwick à Dresde en octobre de l'année dernière.

Carlos Mirpuri, vice-président du groupe Hi Fly a déclaré : "L'A380 est une merveille technologique. Rien ne lui est comparable. C'est comme un vaisseau spatial, et malgré sa taille impressionnante, il est aussi réactif qu'un Airbus plus petit. C'est un véritable plaisir de le piloter. J'ai hâte de piloter à nouveau cet avion impressionnant lorsqu'il effectuera son premier vol commercial avec Global Airlines. Ceci marque l'aboutissement de près de deux ans d'efforts, avec une équipe dévouée d'experts de Hi Fly et de Global qui ont travaillé sans relâche pour que cela se produise."

James Asquith, fondateur et PDG de Global Airlines, a déclaré : "Il s'agit maintenant du cinquième vol de Global Airlines et nous sommes ravis de voir l'équipage extrêmement qualifié de Hi Fly emmener notre premier avion dans les cieux une fois de plus. Chez Global Airlines, nous nous efforçons d'obtenir le meilleur dans tout ce que nous faisons et le fait d'avoir l'expérience de Hi Fly sur notre pont d'envol en fait partie. Nous ne faisons que commencer et il y aura beaucoup d'autres vols en 2025, car Global et Hi Fly poursuivent leur travail pour faire voyager l'avion Global dans le monde entier."





Sur le même sujet