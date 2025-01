LATAM Airlines Group : résultats de l'année 2024

Article publié le 25 janvier 2025 par David Dagouret

Le groupe a transporté un total de 82 millions de passagers en 2024.

En décembre, le groupe LATAM Airlines a transporté 7,3 millions de passagers, soit une augmentation de 5,4 % par rapport au même mois de 2023. Au total, le groupe a transporté 82 millions de passagers entre janvier et décembre 2024, ce qui représente une augmentation de 11 % par rapport à l'année précédente.

De plus, en décembre, le groupe LATAM Airlines a augmenté sa capacité consolidée, mesurée en sièges-kilomètres disponibles (ASK), de 10,9 % par rapport à décembre 2023. Cette croissance a été principalement portée par une augmentation de 16,1 % des opérations internationales du groupe. Pendant cette période, de nouvelles routes internationales ont été lancées depuis Santiago, Chili, vers Bariloche en Argentine, Recife au Brésil et Punta del Este en Uruguay, ainsi que depuis Lima, Pérou, vers Montego Bay en Jamaïque et Rosario en Argentine.

Sur une base annuelle, le groupe LATAM Airlines a augmenté sa capacité consolidée, mesurée en sièges-kilomètres disponibles (ASK), de 15,1 % par rapport à l'année 2023, en ligne avec les prévisions mises à jour en octobre dernier.

En ce qui concerne le fret, la capacité du groupe LATAM Airlines, mesurée en tonnes-kilomètres disponibles (ATK), a augmenté de 11,8 % par rapport à décembre de l'année dernière, atteignant 747 millions d'ATK.

